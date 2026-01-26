'ชวน' ลงพื้นที่อุบลฯ ช่วย 'ธนพร' หาเสียง บอกเสียดายโอกาส ทุจริตเลือกตั้งทำประเทศถดถอย

'ชวน' ลงพื้นที่อุบลฯ ช่วย 'ธนพร' หาเสียง ลุ้นเข้าป้าย อุบลฯ เขต 1 บอกเสียดายโอกาสประเทศ ทุจริตเลือกตั้งทำประเทศถดถอย
นายชวน หลีกภัย ผู้สมัคร สส. บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ลงพื้นที่ จ.อุบลราชธานี เพื่อช่วยนายธนพร สมศรี ผู้สมัคร สส. หมายเลข 7 เขต 1 พรรคประชาธิปัตย์ รณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก โดยนายชวนได้พูดคุยกับประชาชนอย่างเป็นกันเอง
นายชวน กล่าวว่า นายธนพรเป็นหนึ่งความหวังสำคัญของพรรคประชาธิปัตย์ในภาคอีสาน คนจ.อุบลราชธานี มีความสำคัญกับพรรคประชาธิปัตย์ เนื่องจากนายฟอง สิทธิธรรม และนายเลียง ไชยกาล ซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งพรรค ถือเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของคน จ.อุบลราชธานี
"ที่ผ่านมาพรรคประชาธิปัตย์มี สส. ใน จ.อุบลราชธานีและในภาคอีสานมาโดยตลอด แต่หลังจากที่เกิดการย้ายพรรคของอดีต สส. อุบลราชธานี พรรคประชาธิปัตย์ จึงเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญในพื้นที่นี้เป็นอย่างมาก เพราะเราต้องการยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องภาคอีสาน"
นายชวน กล่าวอีกว่า ตอนนี้ประเทศของเรามีความเจริญในหลายด้านเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่เป็นที่น่าเสียใจที่การเมืองของไทยกลับถดถอยไปสู่ภาวะของการทุจริตในการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการซื้อเสียงหรือการใช้เงินสีเทาเข้ามาในระบบ จึงอยากขอให้พี่น้องคนไทย ร่วมกันตระหนักในปัญหานี้และหยุดยั้ง กระบวนการที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่การเมืองไทยและประเทศชาติกันโดยเร็ว