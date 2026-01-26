"กรณ์" โต้เพื่อไทย "เช็คช่วยชาติ" ต่างจากสุ่มแจกเงินล้าน โชว์กอบกู้ ศก. ได้จริง พร้อมเหน็บ Big Data ไร้ประโยชน์ถ้าอยู่ในมือคนคิดไม่เป็น

"กรณ์" โต้เพื่อไทย "เช็คช่วยชาติ" ช่วยกอบกู้เศรษฐกิจไทยจากวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ ดันจีดีพีพุ่ง 7.5% จนได้รับรางวัล "รัฐมนตรีคลังโลก" ไม่ใช่แค่นโยบายหาเสียงที่ทำไม่ได้จริง ซัดไม่ทำการบ้าน นำไปเทียบนโยบายสุ่มแจกเงินล้าน พร้อมเหน็บ Big Data ไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าอยู่ในมือของคนที่คิดวิเคราะห์ไม่เป็น
จากกรณี นายกรณ์ จาติกวณิช รองหัวหน้าและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ลำดับที่ 2 ของพรรคประชาธิปัตย์ ออกมาวิจารณ์นโยบาย “เศรษฐีเงินล้านวันละ 9 คน” ของพรรคเพื่อไทย(อ่านเพิ่มเติม : "กรณ์" ซัดนโยบายเพื่อไทย "สุ่มแจกเงินล้าน วันละ 9 คน" ผลาญภาษีแบบไร้ยางอาย!)
จากนั้น นายพายุ เนื่องจำนงค์ผู้สมัคร สส. เขต 3 ชลบุรี พรรคเพื่อไทย และรองโฆษกพรรคเพื่อไทย โพสต์เฟซบุ๊กตอบโต้ โดยเปรียบเทียบกับการแจกเช็คช่วยชาติ เมื่อสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ ปี 2552
โดยระบุว่า ... ขออนุญาตถาม: อันนี้ไม่เข้าใจครับ.. คือหากไม่เห็นด้วยกับ “นโยบายแจก” แต่กลับทำเสียเองเช่นสมัยตอนพวกตนเป็นรัฐบาล เช่น ในยุครัฐบาลอภิสิทธิ์ ที่ได้แจกเช็คช่วยชาติคนละ 2,000 บาท ในกลุ่มผู้มีรายได้ไม่เกิน 15,000 บาท จำนวน 9.4 ล้านคน ใช้งบประมาณไป 1.9 หมื่นล้านบาทในปี พ.ศ. 2552 โดยไม่มีหลักการ/แผนต่อยอดใดๆที่ยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจประเทศ.. ทำไมแบบนั้นกลับไม่เป็นเรื่องที่ “ไร้ยางอาย” ?
ทั้งที่นโยบายของพรรคเพื่อไทยที่เปิดเมื่อวานนี้ไม่ใช่เป็นการ “แจก” เฉยๆตามที่ออกมาด่ากัน.. แต่คือเป็นการแก้ปัญหาโครงสร้างการจัดเก็บภาษีที่ไม่ว่ารัฐบาลไหนๆก่อนหน้านี้ไม่สามารถแก้ได้ขาด (ถ้าแฟร์ๆก็รวมถึงรัฐบาลเพื่อไทยด้วย) ดังนั้นมันจึงมีความจำเป็นที่รัฐต้องคิดนอกกรอบ.. ด้วยนโยบายที่สร้างความสมัครใจในการเสียภาษีด้วยแรงจูงใจใหม่ๆที่สุดท้ายแล้วจะได้ “เงินเข้า” จากภาษีมากกว่า “เงินออก” ไปเพื่อนำมาทำนโยบายนี้อีกหลายๆเท่าตัว..
กลับมีแรงต่อต้านที่มองเพียงแค่มุมเดียวจากหลากหลายพรรคที่คิดแต่จะต้าน แต่ไม่ย้อนกลับไปดูเลยว่าพวกตนเคยทำอะไรไปบ้าง ซึ่งส่วนใหญ่สะท้อนเพียงคิดเป็นแต่แค่เรื่อง “ใช้เงิน” แต่กลับ “หาเงิน” กลับเข้าคลังเหมือนพรรคเพื่อไทยไม่ค่อยจะเป็นกัน.. แต่กลับมีแต่อิพรรคแดงที่ห้ามแจก, ห้ามคิด, และถูกด่าอยู่เพียงพรรคเดียว ทั้งที่พรรคอื่นๆก็สรรหาวิธีการ “แจก” เงินต่างๆนาๆโดยไม่มีแผนอะไรรองรับต่อ.. แต่กลับ “ได้หล่อ” มาโดยตลอดแทน จะขอบอกว่าอันนี้ไม่เข้าใจครับ..
ล่าสุดวันนี้ (26 มกราคม 2569) นายกรณ์ จาติกวณิช ได้ชี้แจงกลับ ว่า ...
เรื่อง ‘เช็คช่วยชาติ‘ ของพรรคประชาธิปัตย์ เป็นเรื่องที่มีข้อสรุปไปนานแล้วในแง่ผลบวกต่อการแก้วิกฤตเศรษฐกิจในปี 2552 เป็นโครงการที่ได้ผลชัดเจนและเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผมได้รับรางวัล Global Finance Minister of the Year แต่วันนี้ มีคนตั้งคำถามว่า ทำไม ‘เช็คช่วยชาติ‘ เราทำได้ มีอะไรต่างกับที่เพื่อไทยหาเสียงสุ่มแจกเงินล้านทุกวัน เห็นได้ชัดว่าเป็นความพยายามโต้กลับแบบไม่ทำการบ้านมาเลย
เมื่อครั้งที่พรรคประชาธิปัตย์ได้จัดตั้งรัฐบาล เราเข้ามาพร้อมกับวิกฤตเศรษฐกิจที่ลามมาจากสหรัฐฯ เรียกว่า วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ เราเข้ามารับช่วงต่อจากรัฐบาล “สมชาย วงศ์สวัสดิ์” ด้วยสภาวะเงินคงคลัง “ติดลบ” หน่วยงานราชการรายงานว่า ไทยเสี่ยงถึงขั้นต้องถูก Shutdown หรือศัพท์เทคนิคคือ หาเงินปิดหีบเงินคงคลังได้ไม่พอ
ตอนนั้น เราออกหลายมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมถึงเช็คมูลค่า 2,000 บาท ให้กับผู้มีรายได้ตํ่ากว่า 15,000/เดือน ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในระบบประกันสังคม มีผู้ได้รับเช็คกว่า 10 ล้านคน ส่วนนโยบายสุ่มแจกของเพื่อไทย ผู้ได้เงินล้านอาศัย ‘ดวง’ (หรืออะไรก็แล้วแต่) โดยที่จะมีคนไทยเพียง 3,285 คน ที่จะได้รับเงิน หรือคิดเป็น 0.005% ของประชากร ซึ่งในกลุ่มนี้ไม่ได้มีการแยกแยะว่าจะเป็นคนรวยหรือจน ไม่ได้แยกแยะว่าใครเดือดร้อน ใครรวยอยู่แล้ว ยังไม่ต้องพูดถึงความโปร่งใสว่า วิธีการสุ่มจะทำอย่างไร ชาวบ้านตาดำๆ จะมีโอกาสได้รางวัลจริงหรือไม่
#เช็คช่วยชาติ ”ไม่เคยเป็นนโยบายที่ประกาศออกมาเพื่อการหาเสียง” เราคิดนโยบายนี้เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจเฉพาะหน้า (เช่นเดียวกับ ‘คนละครึ่ง‘ ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์) แต่ของพรรคเพื่อไทย เป็นการประกาศออกมาช่วงหาเสียงเพื่อหวังคะแนนนิยมโดยตรง ซึ่งที่ผ่านมาไม่นานก็เคยประกาศแจกเงินดิจิตัล 10,000 บาท แล้วก็ทำไม่ได้ แสดงให้เห็นว่า ไม่มีการศึกษาหาข้อมูลมาก่อนที่จะเอามาหาเสียงเลยว่า ในทางปฏิบัติ สามารถทำได้จริงหรือไม่
ผลจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของพรรคประชาธิปัตย์ในครั้งนั้น ทำให้เศรษฐกิจไทยเกิดความสะพัด เกิดพายุหมุนทางเศรษฐกิจจริงจนสิ้นปีกลับมาเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมกว่า 7.5% ปั๊มหัวใจให้ชาวบ้านค้าขายคล่องขึ้น
เรื่องนี้ปรากฏเป็นข่าวไปทั่วโลก และผมต้องขอเรียนว่า Big Data จะไม่มีประโยชน์อะไรเลย ถ้าอยู่ในมือของคนที่คิดวิเคราะห์อะไรไม่เป็น