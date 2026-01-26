xs
xsm
sm
md
lg

“ไอซ์-โรม” บินด่วนไปพะเยา ขึ้นศาลบ่ายโมงวันนี้ คดี “ธรรมนัส” ฟ้องเรียกค่าเสียหายคนละ 100 ล้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“ไอซ์-โรม” บินด่วนไปพะเยา หลังโดน “ธรรมนัส” ฟ้องหมิ่นประมาท เรียกค่าเสียหายคนละ 100 ล้านบาท ศาลนัดไต่สวนมูลฟ้อง 13.00 น.วันนี้

วันนี้ (26 ม.ค.) น.ส.รักชนก ศรีนอก ผู้สมัคร สส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน โพสต์ภาพกำลังเตรียมขึ้นเครื่องบินไปจังหวัดพะเยา กับ นายรังสิมันต์ โรม รองหัวหน้าพรรคประชาชน กรณี ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า แคนดิเดตนายกรัฐมนตีพรรคกล้าธรรม ฟ้องหมิ่นประมาท เรียกค่าเสียหาย 100 ล้าน และนัดไต่สวนมูลฟ้องที่ศาลพะเยา 13.00 น.

โดย น.ส.รักชนก โพสต์ข้อความว่า “หมายพะเยา หมายละ 100 ล้าน แบบแพคคู่ อิอิ”



“ไอซ์-โรม” บินด่วนไปพะเยา ขึ้นศาลบ่ายโมงวันนี้ คดี “ธรรมนัส” ฟ้องเรียกค่าเสียหายคนละ 100 ล้าน
“ไอซ์-โรม” บินด่วนไปพะเยา ขึ้นศาลบ่ายโมงวันนี้ คดี “ธรรมนัส” ฟ้องเรียกค่าเสียหายคนละ 100 ล้าน
กำลังโหลดความคิดเห็น