ปชน.ผุดแผนปิดสวิตช์ขั้วเดิมเป้าทิ้งที่สอง 30-40 ที่นั่ง กันตั้ง รบ.แข่ง ป้อง “พิธา” ชี้ ปชช.เข้าใจมีทหารไว้ทำไม

“เท้ง” กางแผนปิดสวิตช์ขั้วเดิม! ตั้งเป้าชนะห่างพรรคที่สอง 30-40 ที่นั่ง กันเกมรวมขั้วจัดตั้ง รบ.แข่ง ปลุกกาถล่มทลายสร้าง “รัฐบาล ปชช.” ของจริง ยันพรรคส้มเคียงข้างกองทัพทันสมัย! ป้อง “พิธา” ปมวาทกรรมมีทหารไว้ทำไม ชี้ ประชาชนเข้าใจเจตนาดี
วันนี้ (25 ม.ค.) นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงส่วนที่นักวิเคราะห์หลายคนประเมินว่า พรรคภูมิใจไทยจะเป็นพรรคอันดับหนึ่ง กังวลหรือไม่ นายณัฐพงษ์ มองว่า การแสดงความคิดเห็น การวิเคราะห์ทางการเมือง สามารถทําได้ ตนเองอยากให้ประชาชนทุกคนช่วยกันคิดว่า การเมืองคือเรื่องแห่งการเปลี่ยนแปลง 8 ปีที่ผ่านมา ไม่ใช่พวกตน และผู้สมัคร แต่คือพวกคุณทุกคนที่ได้พิสูจน์แล้วว่า เสียงของพวกคุณช่วยเปลี่ยนให้เรื่องที่เคยเป็นไปไม่ได้ให้กลายเป็นเรื่องที่เป็นไปได้
“จากพรรคอนาคตใหม่ ที่ทุกคนวิเคราะห์ต่ำสิบ เสียงของพวกคุณทุกคนนี่แหละที่สนับสนุนพวกเรา จนเรากลายเป็นพรรค 80 กว่าที่นั่ง การเลือกตั้งปี 66 นักวิเคราะห์ทุกคนพูดเหมือนกันว่า พรรคนี้ไม่มีทางชนะแลนด์สไลด์ได้ แต่เสียงของพวกคุณทุกคน ก็พิสูจน์แล้วว่า ทำให้เรากลายเป็นพรรคอันดับหนึ่งได้ หน้าที่ฝ่ายค้าน 8 ปีที่ผ่านมา ไม่มีใครเคยคิดเคยฝันว่า สุราก้าวหน้า กฎหมายสมรสเท่าเทียม กฎหมายคุ้มครองแรงงานจะผ่านสภาได้ แต่ก็เป็นเสียงของพวกคุณนี่แหละ ที่ทำให้กฎหมายต่างๆ ผ่านสภาได้ เรายังมีวาระที่เราอยากผลักดันต่อร่วมกัน วาระที่ก้าวหน้าให้กับสังคม เสียงของพวกคุณเท่านั้น ที่จะทําให้เรื่องที่พวกเขาอยากจะปฏิเสธ เป็นเรื่องที่พวกเขาไม่สามารถปฏิเสธได้อีกต่อไป จงเชื่อในพลังของตัวเองทุกคน” นายณัฐพงษ์ ย้ำ
ส่วนกรณีที่ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล กลับมา กังวลหรือไม่ ว่าจะทําให้วาทกรรม มีทหารไว้ทําไม กลับมาด้วย นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า นายพิธา ชี้แจงไปหมดทุกอย่างแล้ว และแสดงออกถึงความรู้สึก ความตั้งใจของตัวเอง ส่วนตัวเชื่อว่า ประชาชนส่วนใหญ่เข้าใจดี ว่าที่ผ่านมาที่เราสื่อสารเรื่องนี้ หมายถึงอะไน ยืนยันอีกหนึ่งครั้งว่า พรรคประชาชน ยืนอยู่ข้างกองทัพที่ทําหน้าที่ปกป้องประเทศ สนับสนุนกองทัพให้มีความทันสมัย ทหารชั้นผู้น้อยได้รับสวัสดิการที่ดี
นายณัฐพงษ์ กล่าวถึงเป้าหมายของพรรคประชาชนตอนนี้ ว่า เป้าหมายที่พรรคประชาชนตั้งไว้ คือ เราได้รับเสียงสนับสนุนจากประชาชนทุกคนมากเพียงพอ เช่น ถ้าเราได้เกินครึ่งหนึ่งของสภาก็ไม่ต้องกังวลใดๆ ทั้งสิ้น แต่หากได้ไม่ถึง อย่างน้อยต้องทิ้งห่างพรรคอันดับสอง สัก 30-40 ที่นั่ง เพื่อป้องกันไม่ให้เขารวมขั้วจัดตั้งแข่งกับพรรคอันดับหนึ่ง เพราะฉะนั้น โจทย์ในตอนนี้ เรามองไปไกลกว่าว่าจะตั้งได้หรือไม่ได้ แต่เราชวนประชาชนทุกคน ให้มองว่าทางออกของประเทศคืออะไร เรามองว่า เป็นการจัดตั้งรัฐบาลประชาชน ที่เสียงประชาชนมีความเข้มแข็งมากพอ ถ้าประชาชนเชื่อแบบเดียวกับเรา กาให้พรรคประชาชนถล่มทลาย อย่างไรปิดประตูทุกช่องแน่นอน ตั้งรัฐบาลประชาชนได้แน่นอน