“เท้ง” เมินคนมองส้มไร้ประสบการณ์ ชูจุดแข็งไม่เกี่ยวเทา ลั่นคดีเห็นต่างการเมืองไม่ควรถูกเลือกปฏิบัตินิรโทษ

“ณัฐพงษ์” เมินคนมอง ปชน.ไม่มีประสบการณ์บริหารประเทศ เชื่อ การไม่มีประสบการณ์ในอดีตเกี่ยวข้องการเมืองเทาเป็นจุดแข็ง มั่นใจมีทีมมืออาชีพ บอก “เต้น” หากได้เป็น รบ. อาจไม่จำเป็นต้องยกเลิก พ.ร.บ.สร้างเสริมสันติสุข ย้ำ คนถูกดำเนินคดีเห็นต่างการเมือง ไม่ควรถูกเลือกปฏิบัตินิรโทษ
วันนี้ (25 ม.ค.) นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงกรณี นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ตอบโต้ นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร รองหัวหน้าพรรคประชาชน บนเวทีปราศรัย ว่า ขอให้พรรคประชาชนประกาศนโยบาย 100 วันแรก ว่า จะยกเลิก พ.ร.บ.สร้างเสริมสังคมสันติสุขที่อยู่ในชั้น สว. และ ครม.จะเสนอร่างใหม่ที่รวม 112 เข้าสภาทันที ทำได้หรือไม่ ว่า เราสามารถเดินหน้าได้ อาจจะไม่จำเป็นต้องยกเลิกฉบับเดิม เรายืนยันมาโดยตลอดว่า การนิรโทษกรรม โดยเฉพาะคนที่ถูกดําเนินคดีความเห็นต่างทางการเมือง ไม่สมควรจะเลือกปฏิบัติให้บางกลุ่มหรือเลือกไม่นิรโทษบางกลุ่ม ตราบใดที่เรามีการเลือกปฏิบัติอยู่ก็ไม่สามารถสร้างความเป็นธรรม และหาทางออกให้กับสังคมได้
ส่วนเวทีปราศรัยใหญ่หลายพรรคการเมืองก่อนหน้านี้ เหมือนพรรคประชาชนตกเป็นเป้าเรื่องของวาทกรรมอย่างรุนแรง เช่น การโหวต นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรี กังวลว่า ผู้สนับสนุนจะคล้อยตามหรือไม่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า เคยอธิบายไปหลายครั้งแล้ว ว่า การโหวตให้นายอนุทิน เป็นไปตามเงื่อนไข เอ็มโอเอ เรามองว่า เงื่อนไขการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะเป็นกุญแจสําคัญ ปลดล็อกการเมืองไทยให้ออกจากอดีต ซึ่งเราจะเห็นว่าการกระทําที่ผ่านมา นํามาซึ่งบัตร 3 ใบ ในการเลือกตั้งครั้งนี้ อยากชวนให้ทุกคนมองย้อนกลับไป เลือกตั้งปี 66 แทบทุกพรรค สื่อสารมาโดยตลอดว่าอยากจะผลักดันการแก้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ แต่ 2 ปีที่ผ่านมา ไม่เกิดอะไรขึ้นเลย แต่ภายหลังที่เราได้ตัดสินใจ ตามเอ็มโอเอ อย่างน้อยการเลือกตั้งครั้งนี้ นอกจากประชาชนจะได้ตัดสินอนาคตของประเทศผ่านบัตร 2 ใบที่เลือกพรรคการเมืองแล้ว อีก 1 บัตร คือ การเห็นชอบกับการจัดทําประชามติ เพื่อเดินหน้าต่อไปด้วยกัน
สำหรับนักวิเคราะห์มองว่า พรรคประชาชนไม่มีประสบการณ์มากพอ ไม่ควรมาบริหารประเทศ นายณัฐพงษ์ ระบุว่า ถ้าเรื่องการสร้างทางออกของประเทศอยู่ที่อายุการทํางานการเมืองเป็นหลัก ก็ลองดูพรรคอื่น เอาอายุเปรียบเทียบกับการทำงาน ว่าเกี่ยวข้องกันหรือไม่ ส่วนตัวเชื่อว่า พรรคเราเองประกอบด้วยคนทุกรุ่น ทั้งเด็ก ทั้งคนที่มีประสบการณ์ การที่เราไม่มีประสบการณ์ในอดีตเกี่ยวข้องกับการเมืองสีเทา น่าจะเป็นจุดแข็งที่ดีที่สุด ทำให้เราสามารถเอาเรื่องสีเทา ออกจากการเมือง และระบบราชการได้ เรายังมีนโยบายที่พร้อมจะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศ ดังนั้น ขอให้เชื่อมั่น เรามีทีมบริหารมืออาชีพ ที่มีทีมงานมีเจตจำนงเป็นตัวนำ สิ่งสําคัญที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลง คือ พวกเราไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับเรื่องสีเทาในอดีต