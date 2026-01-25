กกต.เปิดให้ภาค ปชช.ถกประชามติแก้ รธน. 27 ม.ค.คิว 10 พรรคก่อนเผยแพร่ NBT ใช้ประกอบการตัดสินใจ

กกต.เปิดเวทีแสดงความเห็นเกี่ยวกับประชามติแก้ รธน. ภาค ปชช.ทั้งสองฝ่ายมาร่วมถก 27 ม.ค.คิว 10 พรรคการเมือง ซึ่งจะมีการนำเทปบันทึกมาเผยแพร่ทาง NBT อีกครั้ง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ปชช.ในการออกเสียง 8 ก.พ.
วันนี้ (25 ม.ค.) สำนักงาน กกต.จัดเวทีแสดงความคิดเห็นของภาคส่วนต่างๆ ในการทำประชามติ “ECT สร้างสรรค์ประเทศไทยพร้อมใจไปออกเสียงประชามติ 8 กุมภาพันธ์ 69” ในคำถาม “ท่านเห็นชอบว่าสมควรมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่” โดยเวทีแรกวันนี้เป็นการแสดงความคิดเห็นของภาคองค์กร ประชาสังคมและประชาชน ซึ่ง กกต.เปิดให้มีการลงทะเบียนผู้ที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นและมีการจับสลากตัวแทนของทั้งสองฝ่าย โดยฝ่ายที่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญมีตัวแทนแสดงความคิดเห็น 2 คน ประกอบด้วย นายบารมี ชัยรัตน์ ตัวแทนภาคเกษตรกร และนายรัชพงษ์ แจ่มจิรไชยกุล นักศึกษาปริญญาโทด้านนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ขณะที่ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ นายกิตติพงษ์ กมลธรรมวงศ์ อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ มาเป็นตัวแทน ส่วนอีก 1 คน ขอถอนตัว เนื่องจากติดภารกิจ ซึ่งการแสดงความคิดเห็นให้ทุกฝ่ายแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน มีการถ่ายทอดไลฟ์ผ่านทางเพจสำนักงาน กกต.และเพจกองทุนเพื่อการพัฒนาการเมือง โดยจะนำเทปบันทึกรายการสดมาออกอากาศทางสถานีทาทัศน์แห่งประเทศไทย NBT อีกครั้ง
สำหรับการแสดงความคิดเห็นในส่วนของพรรคการเมืองทั้งสองฝ่ายจะมีขึ้นในวันที่ 27 มกราคม โดยมี 10 พรรคการเมือง แบ่งเป็นพรรคที่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 5 พรรค พรรคการเมืองที่เห็นชอบให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ พรรคภูมิใจไทย พรรคแผ่นดินธรรม พรรคเป็นธรรม พรรคพลวัต และพรรคโอกาสใหม่ ขณะที่พรรคการเมืองที่ไม่เห็นด้วย ประกอบด้วย พรรคอนาคตไทย พรรครักชาติ พรรคประชาไท พรรครวมไทยสร้างชาติ และพรรคใหม่
ขณะที่ นายเกรียงไกร พานดอกไม้ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระบุว่า การจัดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่มีการออกเสียงประชามติ กกต.จะเปิดเวทีทั้งในส่วนกลาง เกิดเป็นการแสดงความคิดเห็นของตัวแทนภาคประชาชนทั้งสองฝ่ายและจากพรรคการเมือง รวมถึงจะมีการนำเทปบันทึกการแสดงความคิดเห็นปล่อยเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆอีกครั้ง ขณะเดียวกันก็มีการจัดเวทีของ กกต.จังหวัด ทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนได้มีข้อมูลเพียงพอประกอบการตัดสินใจก่อนไปออกเสียงประชามติ ส่วนจำนวนภาคประชาชนที่มาร่วมแสดงความคิดเห็นนั้นถือว่าไม่มากและน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับเวทีต่างๆ ซึ่งสำนักงานกกต.จังหวัดก็มีการเปิดเวทีแสดงความคิดเห็นซึ่งอาจจะไปแสดงความคิดเห็นในเวทีระดับภูมิภาค ประกอบกับสื่อมวลชนก็ได้มีการเชิญตัวแทนพรรคการเมืองหรือแกนนำของพรรคการเมืองภาคประชาสังคมไปร่วมแสดงความคิดเห็น ต้นคิดว่าการลงทะเบียนแสดงความคิดเห็นเป็นความสมัครใจของแต่ละกลุ่มว่าต้องการไปเวทีของใคร