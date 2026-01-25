“เต้น” ปูดจงใจปิดหูปิดตากันตัวใหญ่หลังอัยการตีกลับคดีฮั้ว สว. แจ้งข้อหาแค่ 8 คน ฉะส้มระเบิดเวลาจาก MOA

“ณัฐวุติ” เผย มีความจงใจปิดหูปิดตาประชาชน หลังอัยการตีกลับคดีฮั้ว สว. ที่แจ้งข้อหาเพียง 8 คน จาก 1,200 คน ชี้ สำนวนไม่สมบูรณ์ มีเจตนากันตัวใหญ่แต่เรื่องเงียบ ลั่นนี่คือระเบิดเวลาจาก MOA บอกเตือนสีส้มแล้วเครียดจนผมร่วง ก็ยังเอาหูไปนาเอาตาไปไร่
วันนี้ (25 ม.ค.) นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ผู้ช่วยหาเสียงพรรคเพื่อไทย กล่าวบนเวทีปราศรัยที่ว่าการ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ ช่วงหนึ่งว่า เวทีนี้ขอให้ประชาชนเป็นสักขีพยาน ว่าเกิดอะไรขึ้นจากผลของรัฐบาล MOA กับการเอาอำนาจรัฐ ไปฝากไว้กับพรรคสีน้ำเงิน ก่อนที่จะมีรัฐบาล MOA เกิดคดีสำคัญ คดีร้ายแรงอุกฉกรรจ์ คือ เรื่องฮั้ว สว. กฎหมายนี้คณะปฏิวัติ เป็นร่างรัฐธรรมนูญ เจตนาคือ ต้องการสกัดพรรคเพื่อไทย กำหนดให้มี สว. 200 คน เพื่อให้ สว. 200 คน มีสิทธิเลือกนายกฯ ปรากฏว่า เลือกกกันเสร็จ จับได้มีพยาน หลักฐานมากมาย เรี่ยราดไปหมด ว่า สว.200 คนนั้น มาจากการฮั้ว ทำกันเป็นขบวนการ ทั้งคนและเงินมหาศาล จึงมีการดำเนินคดีโดย กกต. โดยมี ดีเอสไอเป็นคนช่วย จนมีผู้ถูกกล่าว 1,200 คน ในขณะที่กำลังดำเนินการ รัฐบาลพรรคเพื่อไทย และพรรคเพื่อไทยปรับ ครม. เพราะว่าพรรคการเมืองที่ตกเป็นจำเลยในคดีฮั้ว สว.คือพรรคสีน้ำเงิน พอปรับ ครม.ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองรัฐบาล MOA ส้มแบกน้ำเงิน เราพูดอยู่แล้วว่าคดีฮั้ว สว.จะเสียหาย เราพูดอยู่แล้วว่าการรักษาผลประโยชน์ของชาติบ้านเมืองในการบังคับใช้กฎหมาย รักษากระบวนการยุติธรรมจะพัง ก็ไม่ฟัง สีส้มก็ยังไปยกมือให้เขา ในที่สุดกระทรวงยุติธรรมในรัฐบาล MOA ก็ให้ดีเอสไอส่งสำนวนคดีฮั้วสว.ให้อัยการฝ่ายคดีพิเศษ มีผู้ถูกกล่าวหาเพียง 8 คน จาก 1,200 คน และเมื่อ 4-5 วันที่ผ่านมา เขาพยายามปิดเรื่อง แต่ตนรู้เรื่อง เห็นว่าเป็นความลับ ตนจึงนำมาเปิดเผย
นายณัฐวุฒิ กล่าวอีกว่า เมื่อวันที่ 16 มกราคม อัยการคดีพิเศษ ทำหนังสือกลับมาที่ดีเอสไอ บอกว่าคดีฮั้ว สว. ที่ใส่มูลฐานความผิดฟอกเงิน มีผู้ต้องหาเพียง 8 คน จาก 1,200 คน เป็นสำนวนที่ไม่สมบูรณ์ ความผิดฐานฟอกเงินต้องมีความผิดฐานอื่นก่อน ไม่ใช่อยู่ดีๆ จะมาแจ้งฟอกเงิน โดยที่เรื่องฮั้ว เรื่องอั้งยี่ ยังทำไม่เสร็จ และต้องทำทีเดียวทั้ง 1,200 คนไม่ใช่แยกมาแค่ 8 คน ตัวใหญ่ๆไม่โดนเลย นักการเมือง แกนนำในรัฐบาลไม่โดนเลย อัยการเขาไม่รับตีเรื่องกลับที่มาดีเอสไอ หนังสือออกตั้งแต่ 16 มกรารม วันนี้อาทิตย์กว่าแล้วเรื่องยังเงียบ ใครจงใจปิดเรื่องนี้เอาไว้ จะเอาอำนาจมาปิดหูปิดตาประชาชนได้อย่างไร นี่คือความเสียหาย คือ ผลกระทบจากรัฐบาล MOA
“ถามไปยังนายกฯ อนุทิน ท่านไม่รู้จริงหรือเรื่องนี้ กระทรวงยุติธรรมไม่ได้รายงานหรือว่าอัยการคดีพิเศษตีคดีฮั้วส.ว. กลับมา สำนวนมันหลักฐานไม่สมบูรณ์ มีเจตนาที่จะกันตัวใหญ่ออกจากการเป็นจำเลย นายกอนุทินไม่ทราบหรือครับ ถ้าไม่ทราบโปรดทราบ ท่านณัฐวุฒิบอกให้”
พรรคสีส้ม ท่านอาจจะไม่ทราบ แต่ผมบอกท่านให้ทราบ เพราะนี่คือผลกระทบ คือ ระเบิดเวลา ที่ท่านพากันไปฝังไว้ เดชะบุญที่ฝ่ายอัยการยังยึดถือเอาความตรงไปตรงมา ตีสำนวนกลับ ถ้าอัยการไม่ตีสำนวนกลับ มันจะกลายเป็นว่าคดีฮั้ว สว. เดินแต่หน้าเค้ก ตัวเล็กๆ 8 คน แต่อีก 1,200 คนรอดเกลี้ยง จะเป็นไปได้อย่างไร
เรื่องนี้เป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องปกป้องบ้านเมือง ปกป้องกระบวนการยุติธรรม ถ้าเห็นด้วยกับตนว่าเรื่องนี้ต้องทำตรงไปตรงมา ต้องบังคับใช้กฎหมาย อย่าใช้อำนาจบาตรใหญ่ปิดหูปิดตาประชาชน ใครผิดต้องดำเนินคดี โทษสูงสุดแค่ไหนต้องไปแค่นั้น นายกฯฟังเสียงประชาชนด้วย ฟังเสียงคนชัยภูมิด้วย ไม่ใช่เอะอะก็จะหาเสียงคนละครึ่งๆ คนละครึ่งที่ไหนจาก 1,200 มาแค่ 8 คน สำหรับสีส้มตนไม่ได้โจมตี ไม่ได้ว่าร้าย แต่ตนบอกว่าไม่รู้จะกี่หนจนเครียด จนผมร่วงหมดแล้ว ว่าไปตั้งรัฐบาลแบบนี้บ้านเมืองเสียหาย แล้วจะรับผิดชอบอย่างไรท่านก็ไม่มีปัญญารับผิดชอบได้ ท่านเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ แต่สำนวนไปอัยการแล้วอัยการจับได้ไล่ทันแล้วตีกลับมา ขอปรบมือให้สำนักงานอัยการ ถ้าต้องการให้กฎหมายเป็นกฎหมายขอให้เลือกเพื่อไทยทั้งสองใบ