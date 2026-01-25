กกต.ติดตามการเลือกตั้ง สส.- ประชามติที่สหรัฐฯ สังเกตการณ์คัดแยกซองใส่บัตรลงคะแนน

กกต.ติดตามการเลือกตั้ง สส.- ประชามติ ที่อเมริกา สังเกตการณ์คัดแยกซองใส่บัตรลงคะแนน ร่วมแก้ปัญหาบริหารจัดการเลือกตั้ง
วันนี้ (25 ม.ค.) สำนักงาน กกต.แจ้งว่า เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2569 (เวลาประเทศสหรัฐอเมริกา) นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง และ นายสิทธิโชติ อินทรวิเศษ กรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ได้ตรวจติดตามการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามตินอกราชอาณาจักร ซึ่งได้มีการกำหนดวันออกเสียงประชามติในวันเดียวกับวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การเลือกตั้งที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ครั้งนี้ถือว่าเป็นประเทศที่มีจำนวนผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งและออกเสียงประชามติ นอกราชอาณาจักรสูงที่สุด เป็นประเทศลำดับที่ 2 รองจากเครือรัฐออสเตรเลีย
โดยกรรมการการเลือกตั้งและคณะ ได้ประชุมออนไลน์หารือร่วมกับ นายมังกร ประทุมแก้ว อธิบดีกรมการกงสุล ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก สหรัฐอเมริกา และผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา เพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการจัดการเลือกตั้งและโดยเฉพาะ อย่างยิ่งการออกเสียงประชามตินอกราชอาณาจักร ซึ่งมีการจัดพร้อมกันเป็นครั้งแรก จึงอาจมีอุปสรรคบางประการ เราจึงได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการเลือกตั้ง และการออกเสียงประชามตินอกราชอาณาจักร ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
รวมทั้งได้สังเกตการณ์ การบริหารคัดแยกซองใส่บัตรเลือกตั้งและซองใส่บัตรออกเสียงประชามติ การบริหารจัดการ บัตรเลือกตั้งและบัตรออกเสียงประชามติที่ได้รับคืนจากผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งและผู้ใช้สิทธิออกเสียง ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส รับผิดชอบพื้นที่ 13 รัฐ ปรากฏมีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ เลือกตั้งและออกเสียงประชามติสูงที่สุดในสหรัฐอเมริกา
การประชุมหารือร่วมกันและการเข้าพบเพื่อตรวจติดตามการเลือกตั้ง และการออกเสียงประชามติในครั้งนี้ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินการจัดการเลือกตั้ง และการออกเสียงประชามติร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศในปัจจุบันและโอกาสต่อไป