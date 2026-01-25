“ยศชนัน” ไม่ท้อ นายกฯ สีแดง โดนปลดทีละคน ขอเทคะแนน พท.ทั้งแผ่นดิน พร้อมแก้ราคาอ้อยให้คนชัยภูมิ

แคนดิเดต พท. บอกไม่ท้อ “นายกฯ“” สีแดง โดนปลดทีละคน ขอเทคะแนนให้เพื่อไทยทั้งแผ่นดิน พร้อมแก้ปัญหาราคาอ้อยให้คนชัยภูมิ และปลดหนี้ทั้งระบบ ประกาศสงครามยาเสพติดครั้งสุดท้าย
วันนี้ (25 ม.ค.) เมื่อเวลา 11.15 น. ที่โรงเรียนภูเขียว จ.ชัยภูมิ นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย พร้อมคณะ เดินทางมาปราศรัยหาเสียงช่วย น.ส.วิเมลือง แก้วศิริ ผู้สมัคร สส.ชัยภูมิ เขต 6 บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนเดินทางมารับฟังปราศรัยจนเต็มพื้นที่ โดยทันทีที่นายยศชนันมาถึง ได้เดินทักทายประชาชน โดยประชาชนได้มอบพวงมาลัยดอกดาวเรือง พวงมาลัยมะเขือเทศ พวงมาลัยข้าวแต๋น พวงมาลัยหมูแดดเดียว พวงมาลัยชุดผักสด พวงมาลัยกล้วยฉาบ พวงมาลัยข้าวเหนียวและหม่ำ นอกจากนี้ ยังมีการโบกธงหลายสีเบอร์ 9 เป็นเบอร์ของพรรคเพื่อไทย
โดย นายยศชนัน ปราศรัยช่วงหนึ่งว่า สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชัยภูมิทุกคน วันนี้อบอุ่นจริงๆ ตนเดินมาจากด้านหลังได้พูดคุยกันหลากหลายเรื่อง ไม่ใช่แค่ช่วงเลือกตั้ง แต่เราสู้มาโดยตลอด พร้อมบอกว่า ทุกคนมีความฝัน ความหวังใช่หรือไม่ ตนพร้อมเปลี่ยนแปลงความหวังและความฝันนี้ให้เป็นความจริงเพื่อคนชัยภูมิของพวกเรา ชัยภูมิต้องเป็นเมืองที่น่าอยู่ และเป็นเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ความฝันของคนชัยภูมิให้เป็นความจริง
นายยศชนัน กล่าวต่อว่า วันนี้ไม่พูดไม่ได้คือเรื่องอ้อย ที่เราขอมาดูแลเพื่อให้ได้กำไรเยอะขึ้น และเจรจาเพื่อให้ได้ส่วนแบ่งที่เยอะขึ้น รวมถึงสนับสนุนการแปรรูปให้อ้อยมีมูลค่าสูงขึ้น ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากนี้ สิ่งสำคัญคือเรื่องหนี้ อย่างแรกคือการพักชำระหนี้เกษตรกรสามปีต่อเนื่อง นี่คือหมุดหมายแรก และจะมีการประกันกำไร สินค้าเกษตรกร 30%
นายยศชนัน กล่าวอีกว่า อย่างแรกหลายประเทศสนใจเรื่องอ้อยและเรื่องข้าวของเรา เราจะมีการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อให้คนอยู่ต่างประเทศสามารถไปเปิดร้านหรือเปิดซูเปอร์มาร์เก็ตได้ นี่คือ มิติใหม่ของการส่งออกของประเทศไทย พรรคเพื่อไทยเราตั้งเป้าสร้างรายได้ใหม่เข้ามาในประเทศเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร เรามีหลายนโยบายในการหารายได้เข้าประเทศที่ทำมาตั้งแต่พรรคไทยรักไทยจนมาถึงพรรคเพื่อไทย และที่ไม่เคยเปลี่ยนคือหัวใจประชาชน
วันนี้เราพร้อมที่จะดูแลหนี้นอกระบบให้ธนาคารภาครัฐเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนกู้ไปปลดหนี้นอกระบบ และหากใครมีหนี้เสีย วงเงินไม่เกิน 2 แสนบาท จะให้ประชาชนจ่ายเพียงแค่ 10% แล้วเราจะตัดจบหนี้ให้ ส่วนผู้สูงอายุที่มีหนี้เสียก็จะตัดจบทันที หลายคนคิดว่าเราทำไม่ได้ แต่ไม่ต้องเป็นห่วง ศึกษามาเรียบร้อยแล้ว สามารถทำได้แน่นอนชัยภูมิมีทั้งหมด 7 เขตด้วยกัน ขอกายศชนันเข้าไปด้วยได้หรือไม่ ขอฝากยศชนันเป็นลูกหลานชัยภูมิอีกคนได้หรือไม่
นายยศชนัน กล่าวด้วยว่า เราจะปลดหนี้เราต้องแก้ทั้งระบบ ค่าไฟ 3.70 บาท ให้ไปเลย นี่คืออีกขั้นที่เราจะปลดล็อกพลังงานสะอาด คนไทยและประเทศไทยต้องมีอากาศที่สะอาด หากวันนี้นักวิทยาศาสตร์เป็นนายกรัฐมนตรี พี่น้องอยู่ดีกินดีแน่นอน ตนมาขึ้นเวทีเพื่อประกาศสงครามครั้งสุดท้ายกับยาเสพติด ไม่หมด ไม่เลิก
“วันนี้ขอให้เลือกพรรคเพื่อไทยเข้าไปทั้งทีม เพราะตนเข้าไปคนเดียวไม่ได้ ต้องเข้าไปทั้งทีม ครั้งที่แล้วเมื่อไม่ได้เข้าไปทั้งทีม การผลักดันนโยบายก็จะไม่ง่าย หนึ่งปีปลดหนึ่งคน อีกปีปลดอีกคน แต่เราไม่ย่อท้อ เราทำงานเป็นทีม เรามีทุกอย่างไว้หมด หากเข้าไปอีกครั้ง เราสามารถทำทันทีและเราทำได้ ขอให้เลือกเพื่อไทยทั้งสองใบ ชัยภูมิต้องเป็นสีแดงทั้งแผ่นดิน” นายยศชนัน กล่าว