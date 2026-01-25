“เชน” เดินตลาดหนองบัวฯ แม่ค้าแห่รุมทึ้ง อวยใครจะมาไม่สนขอแค่ พท.ศก.ปากท้องจับต้องได้ ไม่หนักใจ “ไชยา” ย้ายค่าย

“ยศชนัน” เดินตลาดหนองบัวลำภู ขวัญใจแม่ค้าทิ้งร้านแห่ดูความหล่อ ชาวบ้านบอกใครจะมาไม่สนขอแค่เพื่อไทย เศรษฐกิจปากท้องจับต้องได้ เจ้าตัว ลั่น ไม่หนักใจ “ไชยา” สส.เก่า ย้ายพรรค ชี้ ไม่ใช่พื้นที่คนใดคนหนึ่ง
วันนี้ (25 ม.ค.) เวลา 09.00 น. นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคเพื่อไทย พร้อมด้วย นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรค นายจักรพงษ์ แสงมณี รองหัวหน้าพรรค และผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ ลงพื้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร (บขส.) (ตลาดสดเทศบาล) อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู เพื่อช่วยหาเสียงให้ นายรุ่งเพชร ศรีกาญจนา ผู้สมัคร สส. จังหวัดหนองบัวลำภู เขต 2 เบอร์ 3 ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเดิมเป็นของนายไชยา พรหมา อดีต สส.พรรคเพื่อไทย ที่ย้ายไปลงสมัครในนามพรรคกล้าธรรม
โดยทันทีที่มาถึงนายยศชนันและคณะ ได้สักการะศาลพระพรหมบริเวณหน้าตลาด ก่อนทักทายชายบ้านที่นำดอกไม้และพวงมาลัยที่ทำจากผักสดมารอต้อนรับ ชาวบ้านส่วนหนึ่งบอกว่าพรรคเพื่อไทยของเรา ไม่ว่าใครจะมาอยู่ก็ไม่สน ขอแค่เป็นพรรคเพื่อไทย
โดย นายยศชนัน กล่าวปราศรัยย่อยว่า วันนี้เรามากันทุกคน มาเป็นทีม วันนี้ ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ คนไทยคนหนึ่งที่ยินดีรับใช้พี่น้องชาวหนองบัวลำภูมาถึงที่นี่แล้ว ครั้งนี้เราต้องสามัคคีกันขออีกครั้งหนึ่งเหมาทั้ง 3 เขต เอารุ่งเพชรเข้าไปเป็น สส. ก่อนแนะนำผู้สมัคร สส. พรรคเพื่อไทย จังหวัดหนองบัวลำภู อีกสองคน วันนี้เราต้องเหมาทั้ง 3 เขต วันนี้เศรษฐกิจไม่ดี สิ่งแรกที่เข้าไปในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ คือ การแก้หนี้ทั้งระบบ หนี้เสีย หนี้ผู้สูงอายุ ทำทันที พักชำระหนี้เกษตรกรทำทันที ประกันกำไรสินค้าเกษตร 30% ทำทันที เกษตรกรคนค้าขาย รอบนี้รัฐบาลขอจ่าย 70 ประชาชนจ่ายแค่ 30 จังหวัดหนองบัวลำภูสวยขนาดนี้การท่องเที่ยวต้องเติบโตอย่างยั่งยืน และตนจะทำเต็มที่ให้หนองบัวลำภูเป็นหนึ่งในหมุดหมายที่คนต้องอยากมาท่องเที่ยว วันนี้เรามีโครงสร้างต่างๆ ตนจะกลับไปดูแลทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และไม่มีคอร์รัปชัน
ส่วนเรื่องยาเสพติดต้องหมดไปจากหนองบัวลำภู ปราบปรามให้สิ้นซากคนผลิต คนขายจับให้หมด ทำศูนย์บำบัดในแต่ละจังหวัด ยาเสพติด-สแกมเมอร์ ทุนเทาไม่หมดไม่เลิก เอาให้จบ พร้อมสานต่อ 30 บาทรักษาทุกที่ ทุนการศึกษาต้องเข้าถึงลูกหลาน ชาวหนองบัวลำภู อยากเรียนต้องได้เรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ให้ประชาชนสามารถทำมาหากินได้ และมีสวัสดิการ อสม.- ชรบ.ทั้งระบบ
นายยศชนัน กล่าวอีกว่า ครั้งนี้ตนมาด้วยใจ เหลืออีกหนึ่งสัปดาห์กว่า อย่าประมาท ต้องร่วมใจกัน และครั้งนี้หากเราไม่สามารถเข้าไปได้แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดก็ยากที่จะส่งมอบนโยบาย วันนี้จึงมาด้วยตัวเอง เพื่อตอกย้ำว่าครั้งนี้หนองบัวลำภูสีแดงทั้งแผ่นดิน ขอ 3 เขตและขอเพื่อไทยเข้าไปทำงาน ยศชนันพร้อมเป็นนายกของชาวหนองบัวลำภู
จากนั้น นายศชนัน พร้อมคณะ ได้นั่งรถสามล้อพ่วงข้าง ไปยังตลาดณัฐพงษ์ (ชูเดช) โดยระหว่างทางได้แวะทักทายประชาชนเป็นระยะ ขณะที่บรรยากาศในตลาดเป็นไปอย่างคึกคัก มีแม่ค้าร้านหนึ่งร้องเพลง “นานเท่าไหร่ก็รอ”ของ เสก โลโซ ยืนรอนายยศชนัน พร้อมบอกหล่อจังเลย ขณะที่ยายคนหนึ่งบอกว่ารักเพื่อไทย หัวใจสีแดงด้วย เศรษฐกิจจับต้องได้ต้องเพื่อไทยเท่านั้น จากนั้นยายยศชนันก็โดนแม่ค้ารุมล้อม กอด หอม มอบดอกไม้ บางคนถึงกับทิ้งร้าน จนชาวบ้านเดินมา “แม่ค้าทิ้งร้านหมดแล้ว มัวแต่มาดูคนหล่อ”
หลังลงพื้นที่ นายยศชนัน เปิดเผยสั้นๆ ถึงการลงพื้นที่หนองบัวลำภูในวันนี้ เพราะเป็นพื้นที่เดิมของนายไชยา ที่ย้ายไปสังกัดพรรคกล้าธรรม โดยยืนยันว่าไม่หนักใจ เพราะเป็นพื้นที่ของพรรคเพื่อไทย ไม่ใช่พื้นที่ของใครคนใดคนหนึ่ง และเป็นพื้นที่ที่ผู้สมัครได้มาลงพื้นที่ตลอด มีความมั่นใจสูงมาก