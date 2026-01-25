“ลุงป้อม” ผันตัวเป็นนักชิมตามรีวิวก๋วยเตี๋ยวเนื้อย่านวัชรพล พาเพื่อนวัยเก๋า-ผู้สมัคร พปชร.ร่วมวง

“ประวิตร” ผันตัวเป็นนักชิมตามรีวิว หลังวางมือทางการเมือง พาเพื่อนวัยเก๋า ตะลุยชิมก๋วยเตี๋ยวเนื้ออร่อยย่านวัชรพล ไม่ลืมชวนผู้สมัคร พปชร. มาเติมพลังก่อนลงพื้นที่
วันนี้ (25 ม.ค.) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานที่ปรึกษาพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) หลังวางบทบาททางการเมืองอย่างเป็นทางการ ได้ใช้เวลาว่างในบทบาทใหม่ในฐานะ “นักชิม” พาเพื่อนเตรียมทหารรุ่น 6 เดินทางไปยังร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อชื่อดัง “นาย ต.” (วัชรพล) เพื่อร่วมรับประทานอาหารและพูดคุยกันอย่างเป็นกันเอง
พล.อ.ประวิตร ยังได้เรียก ภญ.นพวรรณ หัวใจมั่น ผู้สมัครเขต 12 เบอร์ 9 ของพรรคพลังประชารัฐ พร้อมทีมงานหาเสียง มาร่วมรับประทานอาหาร เพื่อเติมพลังและสร้างขวัญกำลังใจก่อนลงพื้นที่หาเสียงต่อ ท่ามกลางบรรยากาศเรียบง่าย อบอุ่น มีประชาชนที่มาใช้บริการร้านอาหารเข้ามาทักทายและขอถ่ายภาพเป็นที่ระลึกอย่างเป็นกันเอง
ระหว่างพูดคุย พล.อ.ประวิตร ได้สอบถามปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ พร้อมกำชับผู้สมัครให้ใกล้ชิดประชาชน รับฟังปัญหา และนำไปหาแนวทางแก้ไขอย่างจริงจัง
ด้าน ภญ.นพวรรณ หัวใจมั่น กล่าวว่า หากได้รับความไว้วางใจจากประชาชน จะให้ความสำคัญกับนโยบายด้านผู้สูงอายุเป็นอันดับแรก โดยมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิต ส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ และผลักดันให้ประชาชนเข้าถึงสวัสดิการของรัฐอย่างทั่วถึง
ก่อนเดินทางกลับ เจ้าของร้านและประชาชนได้ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก พร้อมสอบถามถึงโอกาสการกลับมาเล่นการเมืองอีกครั้ง ซึ่ง พล.อ.ประวิตร ตอบด้วยอารมณ์ดีว่า ขอวางบทบาทนักการเมืองไว้เบื้องหลัง และหันมาเป็น “นักชิม” เต็มตัว หลังได้เห็นรีวิวร้านอาหารจำนวนมากจากสื่อต่างๆ และอยากมาลองด้วยตนเอง
ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ยังไม่พลาดรีวิวในสไตล์นักชิมหน้าใหม่ โดยกล่าวว่า “ก๋วยเตี๋ยว นาย ต. วัชรพล เพิ่งมาครั้งแรก แนะนำให้มาหลายคน สั่งหม้อไฟ เนื้อเปื่อย เนื้อกรอบ ลูกชิ้นครบ” ก่อนทิ้งท้ายแบบสายกินว่า “ก๋วยเตี๋ยวต้องกินที่ร้าน ถึงจะเด็ด”