“อนุทิน” บุกหนองบัวฯ สักการะพระนเรศวร เอาฤกษ์ก่อนหาเสียง 2 จว.อีสาน ชาวบ้านตะโกนนายกฯในดวงใจ

“หัวหน้าหนู” เหยียบถิ่น “หนองบัวลำภู” สักการะสมเด็จพระนเรศวร เอาฤกษ์เอาชัยก่อนลุยหาเสียง 2 จังหวัดอีสาน ชาวบ้านแห่รับ ก่อนตะโกนลั่น “นายกฯ ในดวงใจ”
วันนี้ (25 ม.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย พร้อมด้วย น.ส.ธนนนท์ นิรามิษ ภริยา และ นายทรงศักดิ์ ทองศรี แกนนำพรรค ลงพื้นที่ จ.หนองบัวลำภู และ จ.หนองคาย เพื่อช่วยผู้สมัคร สส.ของพรรคหาเสียง โดย จ.หนองบัวลำภู ประกอบด้วย นายสุวัฒน์ มนตรี ผู้สมัคร สส.เขต 1, นางชญาน์นันท์ พิมพ์กิรติ ผู้สมัคร สส.เขต 2 และ นายอาณัติ ชินทะวัน ผู้สมัคร สส.เขต 3 ขณะที่ จ.หนองคาย ประกอบด้วย พล.ต.ท.ไพศาล ลือสมบูรณ์ ผู้สมัคร สส.เขต 1, นางจิดาภา สุนทรธนากุล ผู้สมัคร สส.เขต 2 และ นายศักดิ์ดา จันทรสุวรรณ ผู้สมัคร สส.เขต 3
โดยจุดแรก เวลา 10.00 น. นายอนุทิน นั่งรถตู้อัลพาร์ด สีดำ ทะเบียนป้ายแดง พ 2654 กรุงเทพฯ เดินทางมาสักการะศาลสมเด็จพระนเรศวร อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู และได้พบปะกับประชาชนที่มารอรับ ทันทีที่มาถึงประชาชนได้มอบหมวกสานจากใบจาก และนำผ้าขาวม้าผูกเอวให้นายอนุทิน พร้อมชมว่า ตัวจริงหล่อกว่าในทีวี ขณะที่บางคนตะโกนว่า “นายกฯในดวงใจอนุทิน ชาญวีรกูล”
จากนั้น นายอนุทิน ได้ขึ้นไปสักการะศาลสมเด็จพระนเรศวร โดยระบุว่า เป็นครั้งแรกที่ได้มาสักการะ ไม่เคยรู้เลยว่าที่ จ.หนองบัวลำภู มีศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อยากให้ทางจังหวัดบูรณะ และอนุรักษ์ไว้ นอกจากนี้ นายอนุทิน ได้เยี่ยมชมบูธมัจฉากาชาด จ.หนองบัวลำภู เนื่องจากระหว่างวันที่ 18-27 ม.ค. 69 เป็นช่วงการจัดงานงานสักการะศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กาชาดหนองบัวลำภู ประจำปี 2569
สำหรับศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.หนองบัวลำภู เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ชาวบ้าน และนักท่องเที่ยว นิยมมาขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยเฉพาะเรื่องความสำเร็จ และความสมัครสมานสามัคคี
จากนั้น นายอนุทิน พร้อมคณะ ได้เดินทางไปโรงงานน้ำตาล เพื่อพบปะชาวบ้าน และชาวไร่อ้อย ก่อนจะขึ้นเวทีปราศรัย ในเวลา 17.00 น. ที่ลานนาคาเบิกฟ้า เฟส 2 ริมแม่น้ำโขง เทศบาลเมืองโพนพิสัย อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย ก่อนเดินหาเสียงที่ตลาดแลงแยงโขง บริเวณลานนาคาเบิกฟ้า เฟส 2 เฟส 3 และเฟส 4