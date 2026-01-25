"มาร์ค" ดันนโยบายแก้ศก.ยั่งยืน-รื้อประกันสังคมเพื่อปชช. แก้สิทธิประโยชน์ซ้ำซ้อน ชู “รักษาฟรี-ออมเพิ่ม”

“อภิสิทธิ์” เผย นโยบายแก้เศรษฐกิจยั่งยืน-รื้อระบบประกันสังคมเพื่อประชาชน แก้ปัญหาสิทธิประโยชน์ซ้ำซ้อน ชูแนวคิด “รักษาฟรี-ออมเพิ่ม” ย้ำต้อง “ผ่าตัดใหญ่” รับโครงสร้างประชากรใหม่
วันนี้ (25 ม.ค.69) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงทิศทางการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน ว่า นโยบายระยะยาวของพรรคคือการผลักดันให้สำนักงานประกันสังคมยกฐานะเป็น"หน่วยงานอิสระ" เพื่อให้การบริหารจัดการกองทุนที่มีมูลค่ามหาศาลเป็นไปอย่างมืออาชีพและโปร่งใสที่สุด เนื่องจากที่ผ่านมาประชาชนมีความวิตกกังวลต่อการตรวจสอบที่พบปัญหาด้านการบริหารจัดการเงินสะสมของผู้ประกันตน และการทบทวนระบบการรักษาพยาบาล ซึ่งปัจจุบันผู้ประกันตนต้องแบกรับภาระซ้ำซ้อน คือทั้งส่งเงินสมทบเองและเสียภาษีให้กับระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาท) แต่ในหลายกรณีกลับได้รับสิทธิประโยชน์ที่น้อยกว่า
“เรามีแนวคิดที่จะให้ผู้ประกันตนเข้าสู่ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าไปเลย เพื่อให้ได้รับสิทธิการรักษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง ส่วนเงินสมทบที่เคยต้องจ่ายในส่วนนี้ ให้นำไปสมทบเพิ่มในสวัสดิการด้านอื่นแทน เช่น เงินออมชราภาพ เพื่อให้พี่น้องแรงงานมีความมั่นคงในบั้นปลายชีวิตที่ดียิ่งขึ้น”
เมื่อถามถึงความจำเป็นในการปฏิรูป นายอภิสิทธิ์ ยืนยันว่าถึงเวลาที่ต้องปรับรื้อครั้งใหญ่ เนื่องจากระบบปัจจุบันเริ่มไม่สอดคล้องกับโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนไปและปัญหาความเหลื่อมล้ำที่เพิ่มสูงขึ้น
“ระบบพื้นฐานทั้งหมดต้องได้รับการทบทวน เพราะปัจจุบันการจ่ายเงินสิทธิประโยชน์ยังไม่สะท้อนถึงระบบก้าวหน้าที่ควรจะเป็น การปรับรื้อโครงสร้างครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า แต่เป็นการวางรากฐานเพื่ออนาคตที่มั่นคงของประชาชนอย่างแท้จริง” นายอภิสิทธิ์ กล่าว
ผู้สื่อข่าวถามว่า ถึงขั้นต้องผ่าตัดเลยไหม นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า ถูกต้อง ที่ผ่านมาเมื่อมีการตรวจสอบ ประชาชนก็มีความวิตกกังวลกับการที่มีการส่งเงินเข้าไปแล้ว การบริหารเงินมีปัญหามาก แต่ว่าตัวพื้นฐานของระบบทั้งหมด ต้องมีการทบทวนอยู่แล้ว จากโครงสร้างประชากร จากปัญหาความเหลื่อมล้ำ เพราะปัจจุบันการจ่ายเงินออกมาก็ไม่ได้เป็นลักษณะของระบบก้าวหน้า เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องมีการปรับรื้อครั้งใหญ่