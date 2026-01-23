“อภิสิทธิ์” ทวงคืน สส.ตราด ชูภาคตะวันออกโมเดลต้นแบบปั้นเศรษฐกิจใหม่

“อภิสิทธิ์” ทวงคืนพื้นที่ตราด! ชูภาคตะวันออก "โมเดลต้นแบบ" ปั้นเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ ยกระดับเกษตร-อุตสาหกรรมไฮเทค
วันนี้(23 มกราคม 2569) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยแกนนำพรรคอย่าง นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย และนายสาธิต ปิตุเตชะ รองหัวหน้าพรรค นายธีระ สลักเพชร อดีต สส.ตราด ประชาธิปัตย์ 5 สมัย รวมพลังลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชน ที่ตลาดสดเทศบาลแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด โดยมีประชาชนและพ่อค้าแม่ขายเข้ามาทักทายอย่างเป็นกันเอง พร้อมมอบพวงมาลัยดอกดาวเรืองเพื่อเป็นการให้กำลังใจ ส่งเสียงเชียร์ “สู้ๆ นะคะประชาธิปัตย์ เบอร์ 27” ดังประสานไปทั่วบริเวณ
พร้อมกันนี้คณะของพรรคได้ ปราศรัยย่อยบนรถแห่ โดยนายอภิสิทธิ์ กล่าวขอบคุณพี่น้องชาวตราดสำหรับมิตรภาพที่ผูกพันกันมาอย่างยาวนาน พร้อมเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่ถึง 20 วันข้างหน้า โดยระบุว่าพรรคประชาธิปัตย์มุ่งมั่นที่จะนำพาประเทศไปสู่ความเปลี่ยนแปลงที่จับต้องได้
พร้อมกันนี้ นายอภิสิทธิ์ ยังให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่า วันนี้มาพบปะกับพี่น้องที่จังหวัดตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรีเราให้ความสำคัญกับภาคตะวันออก เพราะว่าภาคตะวันออกก็เป็นแบบจำลองเล็กๆของประเทศไทย ในเรื่องของปัญหาต่างๆ เราอยากเห็นภาคการเกษตรได้รับการยกระดับขึ้น เพราะว่าเราอยากให้การแปรรูปอาหาร ผลไม้ ให้มีมูลค่าสูง สามารถที่จะเป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ ในการทำให้เศรษฐกิจโตได้เร็ว แบบที่เคยเป็นในอดีต เราอยากเห็นการปรับฐานการผลิตในภาคอุตสาหกรรม มาเป็นอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้น เราอยากเห็นการได้รายได้จากการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูงขึ้น ซึ่งเกือบทุกจังหวัดในภาคตะวันออกมีประเด็นเหล่านี้อยู่ทั้งสิ้น วันนี้ก็จะมีโอกาสได้นำสิ่งเหล่านี้มาพูดคุยกับพี่น้องภาคตะวันออกและหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนให้เราไปผลักดันเรื่องเหล่านี่