กธ.โดนอีก! ศาลฎีกา สั่งถอนชื่อ "ชลสิทธิ" พ้น ผู้สมัคร สส.ภูเก็ต เขต 2 ปมถือหุ้นสื่อ

กล้าธรรม โดนอีก ศาลฎีกา สั่งถอนชื่อ "ชลสิทธิ" ออกจากการเป็น ผู้สมัคร สส.ภูเก็ต เขต 2 ปมถือหุ้นสื่อ ทำเหลือผู้สมัครเพียง 5 คน
วันนี้ (22 ม.ค.) น.ส.อรพิน อาชีวะสุขผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า วันนี้ศาลฎีกาได้มีคำวินิจฉัยและมีคำสั่งให้ถอนชื่อนายชลสิทธิ แก้วยะรัตน์ ผู้สมัครสส.ภูเก็ต เขต 2 หมายเลข 1 พรรคกล้าธรรม เนื่องจากว่าเข้าลักษณะต้องห้ามมาตรา 42 (3) กรณีของการเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ ศาลฎีกาจึงมีคำสั่งให้ถอนชื่อ เป็นไปตามคำร้องของ กกต.ภูเก็ต หลังตรวจพบว่า นายชลสิทธิ เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการสื่อมวลชน ภายหลังประกาศรับรองผู้สมัคร สส.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 7ม.ค.69
ผอ.กกต.ภูเก็ต กล่าวว่า ตอนนี้ ถือว่า ผู้สมัครเขต 2 หมายเลข 1 ได้สิ้นสภาพการเป็นผู้สมัครเรียบร้อยแล้วและทางผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเขต 2 จะมีประกาศถอนชื่อเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งสำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่ 2 เนื่องจากหมายเลข 1 ถูกถอนชื่อแล้ว ถ้ากากบาทหมายเลข 1 ก็จะกลายเป็นบัตรเสีย ดังนั้น ท่านก็ไปเลือกหมายเลขอื่นที่ท่านชื่นชอบเพราะหมายเลข 1 ถูกถอนชื่อแล้ว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การเลือกตั้ง สส.เขตเลือกตั้งที่ 2 จ.ภูเก็ต จะเหลือผู้สมัคร เพียง 5 คน ได้แก่ นายอินทร์ เพชรหิน พรรคเศรษฐกิจ นายษณกร กี่สิ้น พรรคภูมิใจไทย นางณัฐพร ผาณิตพิเชฐวงศ์ พรรคเพื่อไทย นายสมชาติ สมนาม พรรคประชาธิปัตย์ และนายเฉลิมพงศ์ แสงดี พรรคประชาชน