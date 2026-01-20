กำแพงชายแดนส่อแห้ว-แถมต้องคืนพื้นที่ “ปานเทพ” ย้ำถ้าไม่ยกเลิก MOU43 ไทยจะเป็นฝ่ายละเมิดเสียเอง

“ปานเทพ” ชี้ไทยเสียเปรียบแน่ ถ้ายังไม่ยกเลิก MOU2543 กำแพงชายแดนส่อไม่ได้สร้าง และอาจต้องถอนทหาร-ถอดเสาธงลงจากภูมะเขือและพื้นที่ที่ยึดได้ เหตุผิดเงื่อนไขข้อ 5 ของ MOU
นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน เปิดเผยถึงสาระสำคัญของบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกระหว่างไทย–กัมพูชา ปี 2543 (เอ็มโอยู 43) ว่า มีประเด็นหลักสำคัญ 3 ข้อที่เชื่อมโยงกันอย่างมีนัยสำคัญ
โดยข้อแรก คือ การอ้างอิงแผนที่มาตราส่วน 1 ต่อ 200,000 ตามข้อ 1 (ค) ของเอ็มโอยู ขณะที่ข้อ 5 ระบุว่า เพื่ออำนวยความสะดวกตลอดแนวเขตแดนทางบกร่วมกันให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล หน่วยงานของรัฐบาลกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐเหล่านั้นจะงดเว้นการบริการใดๆ ที่เป็นผลการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของพื้นที่ชายแดน
นายปานเทพกล่าวว่า ข้อห้ามดังกล่าวบังคับใช้เฉพาะกับ “เจ้าหน้าที่รัฐ” เท่านั้น ทำให้ฝ่ายกัมพูชาสามารถใช้กำลังทหารอ้างอิงแผนที่ 1 ต่อ 200,000 และใช้พลเรือนเป็นฉากหน้าในการรุกล้ำพื้นที่ โดยไม่เข้าข่ายละเมิดเงื่อนไข ขณะที่ฝ่ายไทยดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่รัฐ ทั้งการยึดพื้นที่ภูมะเขือ การปักธงชาติ และการก่อสร้างรั้วตลอดแนวชายแดน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวมีส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยงานด้านความมั่นคง รวมถึงสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) และกองทุนหทัยทิพย์ ซึ่งสนับสนุนงบประมาณในการสร้างรั้วและบังเกอร์ อาจทำให้ฝ่ายไทยตกอยู่ในสถานะเสียเปรียบ เพราะเป็นฝ่ายละเมิดข้อ 5 เสียเอง หากยังคงยึดถือเอ็มโอยู 43 ต่อไป
“เขาห้ามเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐ กัมพูชาใช้ทหารรุกแผนที่ 1 ต่อ 200,000 ใช้พลเรือนบังหน้ารุกแผ่นดินไทย เพราะไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐ แต่ฝ่ายไทยยึดภูมะเขือและปักธงชาติ โดยเจ้าหน้าที่รัฐ ตอนนี้นะครับ และกำลังสร้างรั้วตลอดแนวชายแดน โดยรัฐบาล สมช. และรวมถึงกองทุนหทัยทิพย์ที่เป็นเงินอุดหนุนในการสนับสนุนจัดสร้างรั้วและบังเกอร์
“ตรงนี้แหละครับ ถ้าไทยไม่ยกเลิก เราจะเสียเปรียบ เพราะกลายเป็นว่าฝ่ายไทยละเมิดข้อ 5 เอง ถ้าไม่ยกเลิก
“คราวนี้เมื่อไม่มีปรากฏแผนที่ 1 ต่อ 50,000 อยู่ใน MOU มีแผนที่ฉบับเดียวคือ 1 ต่อ 200,000 ซึ่งเคยชนะไทยในกฎหมายปิดปากในคดีปราสาทพระวิหาร การที่ประเทศไทยมีสิ่งปลูกสร้างโดยเจ้าหน้าที่รัฐ เราจะเริ่มมีความเสี่ยง ถ้าไม่อาศัยการยกเลิกในจังหวะเดียว จังหวะสุดท้าย ที่ฝั่งกัมพูชาละเมิดร้ายแรง
“สุดท้ายไทยอาจจะมีความเสี่ยงที่ต้องถอนทหารออกจากภูมะเขือ ถอนธงชาติออกจากภูมะเขือและ 11 จุดที่ พล.ท.บุญสิน พาดกลางเคยยึดมา ก็อาจจะต้องถอย เพราะเราผิดเงื่อนไขข้อ 5 ตาม MOU ถ้าไม่ฉีกทิ้ง” นายปานเทพ กล่าว