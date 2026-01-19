“คุณหญิงกัลยา” ลุยช่วยผู้สมัคร สส.นครราชสีมา หาเสียงโค้งสุดท้ายพร้อมเดินทางไปสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ขอให้ประสบชัยชนะในการเลือกตั้ง สส.69

วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2569 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่ เบอร์ 49 นำทีมผู้สมัคร ส.ส. ของ จังหวัดนครราชสีมา พรรคไทยก้าวใหม่ เดินทางไปสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ย่าโม) เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการแสดงตัวว่าเป็น "ลูกหลานย่าโม" ขอพรให้ประสบชัยชนะในการเลือกตั้ง (เปรียบเสมือนย่าโมที่ได้รับชัยชนะในอดีต)
ต่อจากนั้นเดินทางไปกราบสักการะศาลหลักเมืองนครราชสีมา เพื่อความเป็นสิริมงคล และ เพื่อแสดงว่า “พรรคไทยก้าวใหม่” ให้ความสำคัญกับพื้นที่ยุทธศาสตร์ภาคอีสานตอนล่าง โดยเฉพาะโคราชที่เป็นประตูสู่ภาคอีสาน
และได้เริ่มภารกิจหาเสียงด้วยการลงพื้นที่พบปะประชาชนอย่างเป็นทางการ โดย "คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช" แคนดิเดตพรรคไทยก้าวใหม่ และ ประธานพรรคไทยก้าวใหม่ เบอร์ 49 พร้อมผู้สมัคร สส.จังหวัดนครราชสีมาขึ้นรถแห่ รอบเมืองโคราช ซึ่งได้รับการต้อนรับจากคนในพื้นที่เป็นอย่างดี
คุณหญิงกัลยายังได้เดินลงพื้นที่หาเสียง ใน อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นถิ่นกำเนิดของคุณหญิงกัลยา ถือว่าเป็นพื้นที่ที่คุ้นเคย ทำให้บรรยากาศการลงพื้นที่ อ.สีคิ้ว มีแต่รอยยิ้ม ท่ามกลางความคึกคักของคนสีคิ้ว ที่รอถ่ายรูปคู่กับคุณหญิงอย่างเป็นกันเอง
“ขอโอกาสให้คนสีคิ้ว ได้กลับมาพัฒนาพื้นที่และบ้านเมืองของตัวเองเพื่อให้คนสีคิ้วมีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งยิ่งขึ้นไป พร้อมขอให้พี่น้องอำเภอสีคิ้วเปิดโอกาสให้พรรคก้าวใหม่เบอร์ 49 ได้เข้ามาดูแลพี่น้องของเรา ขอให้พี่น้อง อ.สีคิ้ว เลือกพรรคก้าวใหม่ เบอร์ 49 ” คุณหญิงกัลยา กล่าว
สำหรับช่วงเช้าของวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2569 คุณหญิงกัลยาได้ลงพื้นที่หาเสียงเลือกตั้งที่ตลาดกิมเฮง ซึ่งได้รับการต้อนรับจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดีเช่นกัน
คุณหญิงกัลยายังได้ลงไปพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของที่ตลาดกิมเฮง ซึ่งหลายคนสะท้อนว่าอยากให้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้ค้าขายคล่องตัว และ สะท้อนว่าเบื่อการเมืองแบบเก่า ๆ
คุณหญิงกัลยาจึงขอคะแนนเสียงให้กับพรรคไทยก้าวใหม่ เบอร์ 49 เพื่อได้มีโอกาสมาสานต่อนโยบายของพรรค โดยเฉพาะนโยบายด้านศึกษา เรียนฟรีจนถึงปริญญาเอก และ ปลดหนี้กยศ. พร้อมชี้ว่าการศึกษา คือ ยาแก้จน เพราะการศึกษาที่ดีจะนำไปสู่หน้าที่การงานที่ดี รวมถึงครอบครัวมีรายได้ที่มั่นคง
ในวันเดียวกัน ดร.เอ้ สุชัชวีร์ สุววรณสวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่ พร้อมด้วยคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ประธานพรรคไทยก้าวใหม่และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี และ นายก้องเกียรติ กรสูต เลขาธิการพรรคไทยก้าวใหม่ รวมทั้งทีมผู้บริหารพรรคไทยก้าวใหม่ พร้อมผู้สมัคร สส. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะขึ้นการปราศรัยใหญ่ในช่วงโค้งสุดท้าย
ที่สำคัญในการพบปะประชาชนครั้งนี้ “พรรคไทยก้าวใหม่ ” ชู แคมเปญ "คนไทยต้องไม่ตายฟรี" และ จะไม่ยอมให้ความประมาทพรากชีวิตพี่น้องของเราไปอีกต่อไป! ที่ลานไทยมุง ตลาดเซฟวัน อ.เมือง จาก.นครราชสีมา