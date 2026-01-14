พบผิดพลาดหลายจุด! เอกสารผู้สมัคร สส.แบ่งเขต ที่กกต.ส่งสถานทูตจัดเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

งานเข้ากกต.! พบเอกสารผู้สมัคร สส.แบ่งเขต ที่ กกต.ส่งให้สถานทูตจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร พิมพ์ข้อมูลผิดพลาดหลายเขต
วันนี้ (14 ม.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เอกสารรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส.แบบแบ่งเขต ที่สำนักงานกกต.ส่งให้ 95สถานเอกอัครราชทูตไทย และสถานกงสุลใหญ่ใน67 ประเทศเพื่อให้สถานทูตใช้เป็นข้อมูลสำหรับการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรและส่งให้กับผู้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งในแต่ละประเทศที่ลงคะแนนทางไปรษณีย์ พบว่า มีเอกสารจำนวนหนึ่งมีข้อมูลผิดพลาด เช่น เอกสารรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส. เขตเลือกตั้งที่ 1 จ.มุกดาหาร รูปภาพผู้สมัครหมายเลข 7 จากพรรคเสรีรวมไทย ซ้ำกับ รูปภาพผู้สมัครหมายเลข 8 พรรคเพื่อบ้านเมือง เอกสารรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส. เขตเลือกตั้งที่ 1 จ.ระนองไม่ปรากฏรายชื่อพรรคที่ ผู้สมัครหมาย 3 สังกัดอยู่ และเอกสารรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส. เขตเลือกตั้งที่ 10 กทม. มีการพิมพ์รายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติ เป็น "พรรครวมไทยร้างชาติ " ฯลฯ ทำให้เจ้าหน้าที่เอกอัครราชทูตไทย และสถานกงสุลใหญ่ในหลายประเทศต้องเร่งตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลเอกสารผู้สมัคร สส.แบบแบ่งเขตให้ถูกต้อง ก่อนส่งให้ประชาชนคนไทยที่มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งในแต่ละเมืองออกเสียงทางไปรษณีย์ อีกครั้ง