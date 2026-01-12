สนามเมืองคอนเดือด! โซเชียลขุดคำพิพากษาคดีลักทรัพย์ ส่อ “บิ๊กโอ” ขาดคุณสมบัติสมัคร สส.

“บิ๊กโอ” ส่อเจอวิบากกรรมหนัก หลังโซเชียลแห่แชร์คำพิพากษาศาลคดีลักทรัพย์ปี42 ตั้งคำถามขาดคุณสมบัติผู้สมัครหรือไม่ เหตุอาจเข้าข่ายบุคคลต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ–กม.เลือกตั้ง !
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ยิ่งใกล้วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) วันที่ 8 กุมภาพันธ์ ซึ่งจะมีขึ้นในอีกประมาณ 4 สัปดาห์ บรรยากาศการแข่งขันทางการเมืองในจังหวัดนครศรีธรรมราชยิ่งทวีความร้อนแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
ล่าสุด ได้มีการแชร์ข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดีย โดยเฉพาะแพลตฟอร์ม TikTok จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง กรณีคำพิพากษาของ ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2542 ให้นาย ก้องเกียรติ เกตสมบัติ หรือ “บิ๊กโอ” ผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส. นครศรีธรรมราช เขต 7 เบอร์ 3 พรรคกล้าธรรม มีความผิดในคดีลักทรัพย์
โดยคดีดังกล่าวเป็นคดีหมายเลขดำที่ 3747/2542 และคดีหมายเลขแดงที่ 3673/2542 ซึ่งพนักงานอัยการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้สั่งฟ้องนายก้องเกียรติในข้อหาลักทรัพย์ เป็นการลักต้นหมากแดง 1 ต้น ต้นจันทร์ผา 1 ต้น ต้นสน 1 ต้น และต้นมะลิ 1 ต้น รวมมูลค่า 2,000 บาท ซึ่งเป็นทรัพย์สินของนายสมาน สอนประสม เหตุเกิดในพื้นที่ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 (1) วรรคแรก มีโทษจำคุก 1 ปี และปรับ 3,000 บาท อย่างไรก็ตาม จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดี ศาลจึงพิพากษาลดโทษ เหลือจำคุก 6 เดือน ปรับ 1,500 บาท และให้รอการลงโทษจำคุกไว้ 2 ปี
เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้เกิดคำถามและเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมอย่างหนักว่านายก้องเกียรติ หรือ “บิ๊กโอ” จะขาดคุณสมบัติในการสมัครรับเลือกตั้งหรือไม่ เนื่องจากเคยถูกศาลพิพากษาลงโทษจำคุกในคดีลักทรัพย์
ทั้งนี้หากมีข้อเท็จจริงเป็นไปตามคำพิพากษาก็จะเข้าข่ายเป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 89 (10) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พุทธศักราช 2561 มาตรา 42 (10) หรือไม่ ซึ่งประเด็นดังกล่าวยังคงต้องรอการตรวจสอบและวินิจฉัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป