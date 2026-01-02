"เท้ง" เชื่อตรวจสอบผู้สมัครหมดแล้วไม่มีปัญหาอีก ย้ำไม่โหวตให้ "อนุทิน" ไม่จับมือ "กล้าธรรม"

"เท้ง" ลั่น พรรคประชาชนเปิดกว้าง ให้คนธรรมดามาทำงานการเมืองได้ เชื่อตรวจสอบผู้สมัครหมดแล้วไม่มีปัญหาอีก อ้อนชาวโคราช กาส้มล้มเทา 2 ใบ ยัน ถ้าได้เป็นรัฐบาล บริหารล้มเหลว อีก 4 ปีประชาชนลงโทษได้ ย้ำ ไม่โหวต "อนุทิน" ไม่จับมือ "กล้าธรรม"
นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงการลงพื้นที่หาเสียงจังหวัดนครราชสีมา ว่า ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เขต 1 มีจุดยืนที่จะเลือกพรรคการเมืองที่อยู่ข้างประชาธิปไตย เราก็จะเห็นว่าการเมืองแบบเดิม ๆมีการปรับขั้วย้ายค่าย แต่ไม่ใช่ตัวแทนของพรรคประชาชนแน่นอน อยากให้ประชาชนตัดสินใจดี ๆ ศึกษาข้อมูลให้รอบด้านให้เลือกคนที่มีอุดมการณ์มั่นคงอยู่ข้างประชาชน การเมืองตรงไปตรงมาเราจะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้จริง
พรรคประชาชนเป็นพรรคที่เปิดกว้าง เพราะว่าเราเชื่อในเรื่องของคนธรรมดามาทำการเมืองได้ ด้วยกระบวนการที่เป็นธรรมชาติแบบนี้ที่จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ มองในทางกลับกันถ้าเป็นการเมืองแบบเดิม ๆ ที่มีการซื้อตัวสส.ย้ายขั้วย้ายค่าย เรื่องที่เป็นประวัติเบื้องหลังเราอาจเห็นนักการเมืองที่ไปนั่งอยู่ในสภา มีส่วนพัวพันกับเรื่องทุจริต และเรื่องประวัติที่ไม่ดีแต่ก็ยังคงอยู่ในอำนาจได้ต่อ แต่พรรคต่าง ๆ เหล่านั้นไม่ได้มีเรื่องของกระบวนการเพราะเขาไม่ได้เป็นพรรคที่เปิดกว้างแบบเรา พรรคประชาชนยืนยันในเรื่องหลักการของพรรคมวลชน คนธรรมดามาทำงานการเมือง แล้วเราจะพัฒนากระบวนการให้ดีขึ้นกว่านี้ ตอนนี้ผู้สมัครทุกคนผ่านกระบวนการหมดแล้ว ก็คงไม่ได้มีปัญหาใด ๆ อีก จะมุ่งมั่นเต็มที่กับ 5 สัปดาห์ที่เหลือพวกเราจะกวาดชัยชนะให้ได้มากที่สุด
นายณัฐพงษ์ ยังย้ำถึงการแสดงจุดยืนว่าจะไม่โหวตให้พรรคภูมิใจไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี รวมถึงตัวแทนจากพรรคกล้าธรรมด้วย ซึ่งเราไม่สามารถร่วมรัฐบาลกับพรรคกล้าธรรมได้ การเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นการชี้ชะตาว่า ระหว่างจะเอาการเมืองที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับสีเทา หรือพรรคประชาชนที่ประกาศจุดยืนชัดเจนให้กาส้มล้มเทา พร้อมฝากให้ประชาชนติดตามดูว่าพรรคใดพรรคหนึ่งมีส่วนพัวพันกับการทุจริตคอรัปชั่น หรือเกี่ยวข้องกับเครือข่ายทุนสีเทาหรือไม่ ถ้ามั่นใจในจุดยืนของพรรคประชาชน ก็ให้กาพรรคประชาชนให้ถล่มทลาย
นายณัฐพงษ์ ยังกล่าวว่า หลายครั้งที่ผ่านมาแม้ประชาชนจะให้ความไว้วางใจพรรคก้าวไกลเป็นอันดับ 1 แต่เรายังไม่ได้มีโอกาสเป็นรัฐบาล เนื่องจากมีเสียงของสว.อยู่ ครั้งนี้ไม่มีแล้วเพราะ สว. สิ้นสภาพแล้วไม่มีสิทธิ์ในการเลือกนายก ดังนั้นครั้งนี้ขอให้กาพรรคประชาชนให้ถล่มทลายเป็นที่หนึ่ง เราตั้งรัฐบาลได้แน่นอน และถ้าเราเข้าไปเป็นรัฐบาลให้คำมั่นสัญญาว่าจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวัง ถ้าเข้าไปแล้วบริหารล้มเหลว อีก 4 ปีต่อไป ทุกคนลงโทษพรรคประชาชนได้แน่นอน นี่คือความสวยงามของระบอบประชาธิปไตยที่ทุกการตัดสินใจอยู่กับเสียงของประชาชน ไม่ได้อยู่กับกลุ่มคนชนชั้นนำในสังคมเท่านั้น
ทั้งนี้พื้นที่โคราช รวมถึงทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยเป็นพื้นที่ที่สำคัญสำหรับพรรคประชาชนในการรับฟังเสียงของประชาชน ซึ่งในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ เป็นวันที่สำคัญมาก ๆ เพราะว่าเสียงของทุกคนจะมีความหมายจริง ๆ และยังเป็นอีกหนึ่งเสียงที่ยังสามารถกำหนดหน้าตาของรัฐบาลได้จริง ปัญหาหลาย ๆอย่างที่ทุกคนเจออยู่ พรรคประชาชนยืนยันว่าเราสามารถทำได้ นโยบายที่ดี สส.ก็ใช่ทีมงานบริหารก็มืออาชีพ จะเริ่มทำได้ต้องเริ่มที่การเปลี่ยนแปลงเอาสีเทาออกจากการเมือง พัฒนาสังคมไทยให้เท่าเทียมกัน ทำประเทศไทยให้เท่าทันโลก ฝากชาวโคราชทุกคนสนับสนุนพรรคประชาชน กาพรรคประชาชนทั้ง 2 ใบ