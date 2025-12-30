อดีตสส.ส้ม โพสต์แรง "รู้ว่าไม่ดี ก็เอาออก ไม่ใช่รู้ทั้งรู้ว่าเหี้ยเก็บไว้นั่งรมต." เจอสวนมันถูกหมายจับ อย่าบิดเบือน!

วิวาทะเดือด!! “ชัชวาล” อดีตสส.ขอนแก่น ปชน.โพสต์แรงส์ “รู้ว่าไม่ดี ก็เอาออก ก็ถูกต้องแล้ว ไม่ใช่รู้ทั้งรู้ว่าเหี้ย ยังเก็บไว้นั่งรัฐมนตรี อันนี้เหี้ยกว่า” ด้านชาวเน็ต สวน มันถูกหมายจับ อย่าบิดเบือน! พูดซะดูดี ตำรวจรวบได้
วันนี้ (30 ธ.ค.) นายชัชวาล อภิรักษ์มั่นคง อดีต สส.ขอนแก่น ผู้สมัครสส.ขอนแก่น พรรคประชาชน โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ว่า ส่วนตัว เมื่อรู้ว่าไม่ดี ก็เอาออก ก็ถูกต้องแล้ว ไม่ใช่รู้ทั้งรู้ว่าเหี้ย ยังเก็บไว้นั่งรัฐมนตรี อันนี้เหี้ยกว่า จบ แยกย้ายทำงาน
อย่างไรก็ตาม มีชาวเน็ตราย เข้ามาแสดงความเห็น เช่น เขาไม่ได้เอาออก ที่เอาออกเพราะมันถูกหมายจับ อย่าบิดเบือน, พูดซะดูดี ตำรวจรวบได้ครับ พวกคุณถึงจำใจเอาออก ถ้าไมโดนรวบจะเอาออกไหม,ไม่รู้จริงๆหรือ ไม่สงสัยอะไรเพื่อนร่วมงานที่สนิทสนมคลุกคลีกันเลยเหรอ ปกติเวลาซักฟอกรัฐบาล เห็นมีระบบการรวบรวมข้อมํลเชิงลึก มีนักวิเคราะห์ข้อมูลระดับเทพ ความลับในประเทศนี้โดนขุดคุ้ยเปิดโปงจนหมดสิ้น มองเห็นที่มาที่ไปจนน่าทึ่ง นี่แค่ผู้สมัคร สส ใกล้ตัวจะไม่รู้ข้อมูลเลยหรือ
ทางด้านนายชัชวาล ตอบกลับทางช่องแสดงความคิดเห็น ว่า ก่อนหน้าตำรวจไม่เคยออกหมายเรียกครับ มันเลยไม่โชว์ในทะเบียนประวัติอาชญากรรม ซึ่งทะเบียนประวัติอาชญากรรมนี้ ทางพรรคก็ให้ตรวจสอบทุกคนครับ ก็ขอบคุณตำรวจนะครับมาจับให้เห็นตอนนี้ จะได้ดูครับว่าเราจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างไร เวลาอภิปรายรัฐบาลก็อภิปรายด้วยข้อมูล ข้อมูลก็จะมาจากมีแหล่งข่าวที่ส่งข้อมูลมาให้ครับ เราไม่ได้นั่งสวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิแล้วข้อมูลมาลอยๆนะครับ
ส่วนกรณีนี้ผมว่ามันก็เช่นกันทางพรรคก็มีการตรวจสอบทะเบียนประวัติอาชญากรรม แต่เนื่องจากตำรวจไม่เคย ออกหมายเรียกมาก่อนมันเลยไม่ได้ปรากฏอยู่ในทะเบียนการตรวจสอบอันนี้ก็ต้องไปว่าที่กระบวนการของทะเบียนประวัติอาชญากรรมครับเราคงไม่สามารถเข้าไปแก้หรือไปยุ่งเกี่ยวทะเบียนประวัติอาชญากรรมในส่วนนี้ได้ ผิดแล้วรู้จักขอโทษ ผมว่าเป็นเรื่องที่ประชาชนคนทั่วไปไม่สามารถทำกันได้ทุกคนครับ เพราะส่วนใหญ่จะเห็นผิดแล้วแถ แถไปหน้า แล้วก็ไม่มีแอ็คชั่นแพลนใดใด