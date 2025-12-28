พปชร.ส่ง 35 ผู้สมัครสส.บัญชีรายชื่อ "ภัครธรณ์" ลำดับที่ 1 "โยธิน-ปิยะ" ตามมา

เปิด 35 รายชื่อ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส.บัญชีรายชื่อของพรรคพลังประชารัฐ ลำดับที่ 1 เป็น "ภัครธรณ์" "โยธิน" เบอร์ 2 ตามมาด้วย "ปิยะ" เบอร์ 3
เมื่อวันที่ (28 ธ.ค.) สำหรับรายชื่อ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส.บัญชีรายชื่อของพรรคพลังประชารัฐ จำนวน 35 คน มีดังนี้
1 นายภัครธรณ์ เทียนไชย
2 พลเอกกฤษณ์โยธิน ศศิพัฒนวงษ์
3 พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย
4 พลเอกสุนัย ประภูชะเนย์
5 นายสนั่น พงษ์อักษรฟ
6 นายบุรินทร์ สุขพิศาล
7 นายสมโภชน์ แพงแก้ว
8 พ.ต.อ.ศุภกฤษ เดือนแจ้งรัมย์
9 นายอาทิตย์ เล่าสกุล
10 นายพุทธชาติ ช่วยราม
11 นายกฤษณพล เกรียงไกรฤทธิ์
12 นายกิตติศักดิ์ ครุฑประเสริฐ
13 นายจุมภฏ ชูศักดิ์เจริญ
14 นายฉัตรชัย ธนาวุฒิ
15 นางสาวณัติชฎาภรค์ สิทธิโชติยิ่งยศ
16 นายดาโต๊ะสรีสุธิพันธ์ ศรีริกานนท์
17 นายดำรงค์ รุ่งเรือง
18 นายเดชทัต บุนนาค
19 นายทวีศักดิ์ ปิยะวิสุทธิกุล
20 นายปรพล อดิเรกสาร
21 นพ.ประสงค์ บูรณ์พงศ์
22 นายประเสริฐ กรุดเงิน
23 นางพรกมล บุนนาค
24 นายพัฒนจักษ์ แพทย์รัฏณี
25 นายพิพัฒน์ จำปาทอง
26 นางภคปภา ศิริณายุกุล
27 นางสาวภคอร พลพรกลาง
28 นายมานิตย์ จินดามงคล
29 นายรักพงษ์ แช่ตั้ง
30 นายวสันต์ แก้วงาม
31 นายวันชัย โคตรแก้ว
32 นายศรสุทธา กลั่นมาลี
33 นางสาวอิสยาภรณ์ วงษานุทัศน์
34 นายอุดมเกียรติ อภินันทิกุลปานมี
35 นายเอกราช พรหมลัมภัก