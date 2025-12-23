กกต.ประชุมเตรียมจัดเลือกตั้ง สส.พร้อมลงประชามติ ยันออกระเบียบรับรองเรียบร้อย ชวนคนไทยออกมาใช้สิทธิ

กกต.ประชุมเตรียมเลือกตั้ง สส.- ออกเสียงประชามติ “ณรงค์” เชิญชวน ประชาชนทุกคนออกมาใช้สิทธิ เพื่อได้คนดีมาบริหารประเทศ ยัน กกต.พร้อม ออกกฎระเบียบรองรับเรียบร้อย
วันนี้(23ธ.ค.)การประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งเริ่มในเวลา 10.00 น. นำโดยนายณรงค์ กลั่นวารินทร์ ประธาน กกต. พร้อมด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง รวมทั้งนายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. และรองเลขา กกต. เจ้าหน้าที่ ประชุมในวาระการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการออกเสียงประชามติ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับสมัครและการจัดการเลือกตั้ง รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ เอกสารคู่มือในการจัดทำประชามติ นายณรงค์ กล่าวเปิดประชุมว่า ตลอดเวลาเกือบ 1 เดือน กกต.มีการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่น การเลือกตั้ง สส. และการออกเสียงประชามติ พยายามออกกฎระเบียบต่างๆ เพื่อรองรับการเลือกตั้ง ซึ่งคิดว่าทางคณะกรรมการก็มีความพร้อมในการเลือกตั้ง ตนขอขอบคุณสื่อมวลชน และขอประชาสัมพันธ์ทั้งเรื่องการเลือกตั้ง การทำประชามติ ประชาสัมพันธ์เรื่องสิทธิต่างๆเพื่อเราจะได้ผู้แทนที่ดีเข้ามาบริหารประเทศ
ทั้งนี้ กกต. ที่เข้าร่วมประชุมวันนี้ มี 7 คน ประกอบไปด้วย นายณรงค์ กลั่นวารินทร์ ,นายชาย นครชัย,นายสิทธิโชติ อินทรวิเศษ,นายอนันต์ สุวรรณรัตน์,นายณรงค์รักร้อย ,นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ,และนายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ
สำหรับการรับสมัคร สส.แบบแบ่งเขตจะมีการรับสมัคร 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 27 – 31 ธันวาคม ที่อาคารกีฬาเวศน์ 2 สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง และรับสมัคร สส.แบบบัญชีรายชื่อและส่งบัญชีรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคการเมือง ในวันที่ 28 – 31 ธันวาคม รวม 4 วัน ที่โรงแรมเซนทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ
อย่างไรก็ตามช่วงเช้าวันนี้ เจ้าหน้าที่ กกต.ได้ซักซ้อมขั้นตอนการทำงานกับสื่อมวลชนแต่ละสำนักรวมถึงดูสถานที่จริง เพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส่วนในช่วงบ่าย สำนักงาน กกต.ก็จะมีการชี้แจงการเลือกตั้ง สส. ให้กับสื่อมวลชน รวมถึงมีการบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมาย การดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองในการเลือกตั้ง กระบวนการและขั้นตอนการเลือกตั้งท้องถิ่นและระดับชาติ การมีส่วนร่วมของประชาชนและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง กระบวนการรับสมัคร สส. แบบแบ่งเขต และการสนับสนุนข้อมูลและสื่อประชาสัมพันธ์ในการเลือกตั้งท้องถิ่นและระดับชาติ