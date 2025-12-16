“ศิริศักดิ์” แจงฉ้อโกงต้นกล้ากระท่อมเหตุราคาตก เดินหน้าตามสัญญาไม่ได้ เคลียร์แล้ว โยน ปชป.ส่งลูกลง สส.

อดีต สส.ปชป. แจงปมฉ้อโกงต้นกล้ากระท่อม ย้ำ เหตุเกิดตั้งแต่ปี 65 หลังราคาตกฮวบ ไม่สามารถเดินหน้าตามสัญญาได้ ยันคืนเงิน-เยียวยาแล้ว ชี้ ผู้ร้องมีเพียง 10 กว่าคน เสียหายไม่ถึง 10 ล. โยน ปชป.ตัดสินส่งลูกชายลงสมัคร สส.เขต 2 ชุมพร หรือไม่
วันนี้ (16 ธ.ค.) นายศิริศักดิ์ อ่อนละมัย อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพร พรรคประชาธิปัตย์ ชี้แจงกรณีถูกตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะปลูกต้นกล้ากระท่อมกล่าวหาว่าฉ้อโกง และเรียกร้องไม่ให้พรรคประชาธิปัตย์ ส่ง นายสราวุธ อ่อนละมัย บุตรชาย ลงสมัครรับเลือกตั้ง สส.ชุมพร เขต 2 ว่า ข้อเท็จจริงของเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2565 ไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นในปัจจุบัน
นายศิริศักดิ์ ระบุว่า ช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่รัฐบาลปลดล็อกกระท่อม ทำให้ราคาต้นกล้ากระท่อมสูงมาก ต้นละกว่า 100 บาท ตนมองว่า เป็นโอกาสสร้างรายได้ให้เกษตรกร จึงมีผู้เข้ามาเสนอและขอโควตาจำหน่ายต้นกล้ากระท่อม โดยมีเงื่อนไขวางเงินประกันต้นละ 1 บาท เพื่อรับประกันว่าจะไม่ไปขายให้ผู้อื่น มีผู้เข้าร่วมกว่า 90 ราย
อย่างไรก็ตาม ต่อมากฎหมายยังไม่ผ่านสภา ทำให้ราคาต้นกล้ากระท่อมตกลงอย่างรวดเร็ว เหลือต้นละเพียง 10 กว่าบาท ตนจึงไม่สามารถรับซื้อตามราคาที่ตกลงไว้ได้ หากต้องซื้อต้นละ 30 บาท จะขาดทุนอย่างหนัก จึงได้เจรจายกเลิกสัญญากับเกษตรกรกว่า 70 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เข้าใจสถานการณ์ โดยตนได้คืนเงินประกันพร้อมเงินชดเชยให้มากกว่าจำนวนที่วางไว้ เช่น วาง 10,000 บาท ตนคืนให้ 20,000 บาท และเปิดโอกาสให้นำต้นกระท่อมไปจำหน่ายต่อได้เอง
นายศิริศักดิ์ กล่าวว่า กลุ่มที่ไปร้องเรียนกับพรรคประชาธิปัตย์มีเพียง 10 กว่าคน ซึ่งตนไม่ได้รู้จักมาก่อน และเป็นผู้เข้ามาเสนอขายเอง ไม่ได้ถูกชักชวนแต่อย่างใด ต่อมามีการนำเรื่องไปเผยแพร่ในกรุงเทพฯ ตนจึงยื่นฟ้องเพื่อเบรกสถานการณ์ แต่ศาลยกฟ้อง ก่อนที่กลุ่มผู้ร้องจะฟ้องกลับในข้อหาฉ้อโกง ซึ่งศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุก 3 ปี และศาลอุทธรณ์ยืนตามคำพิพากษา ขณะนี้อยู่ระหว่างการต่อสู้คดีในชั้นฎีกา
อดีต สส.ชุมพร ย้ำว่า ตัวเลขความเสียหาย 10 ล้านบาท และผู้เสียหายกว่า 100 คน ตามที่กล่าวอ้างไม่เป็นความจริง เพราะมีเพียงประมาณ 10 คนเท่านั้น และตนได้จ่ายเงินเยียวยาไปแล้ว
นายศิริศักดิ์ ตั้งข้อสังเกตว่า เหตุใดเรื่องที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2565 จึงเพิ่งถูกนำมาร้องเรียนในช่วงนี้ ซึ่งตรงกับช่วงที่มีผู้เสนอตัวลงสมัครรับเลือกตั้ง สส.ชุมพร เขต 2 ซึ่งเป็นเขตเดียวกับบุตรชายของตน พร้อมยืนยันว่า นายสราวุธ ไม่เคยรับรู้หรือเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว และตนไม่เคยก้าวก่ายการทำงานทางการเมืองของบุตรชาย เพราะมองว่าการเมืองไม่ใช่มรดกตกทอด
“เรื่องนี้ลูกชายผมต้องตัดสินใจเองว่าจะลงสมัครหรือไม่ และทั้งหมดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารพรรค เพราะเขาเป็น สส.เก่าของพรรคประชาธิปัตย์”
นายศิริศักดิ์ กล่าวทิ้งท้ายว่า ตนรู้สึกเหมือนนิทานอีสปเรื่องหมาป่ากับลูกแกะ ที่ลูกถูกโยงความผิดจากพ่อ ยืนยันไม่กังวลต่อกระแสที่เกิดขึ้น ถ้าเราเป็นคนดีเราก็เป็นคนดี ถ้าเป็นคนชั่วก็เป็นคนชั่วและพร้อมยอมรับการพิจารณาของพรรคทุกประการ