นายกฯสวมชุด อส. ตรวจราชการบุรีรัมย์ มอบนโยบายชรบ. ชมสาธิตแผนเผชิญเหตุ-พบปะให้กำลังใจ

“นายกฯ” สวมชุด อส. นำคณะบินตรวจราชการ จ.บุรีรัมย์ มอบนโยบาย ชรบ. พร้อมชมสาธิตแผนเผชิญเหตุการณ์ - พิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง พบปะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
วันนี้ (4ธ.ค.) เมื่อเวลา 14.00 น. ที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี , พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม , นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขาธิการนายกรัฐมนตรี , นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และนายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง เดินทางด้วยเครื่องบินของกองทัพอากาศ จากท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง กรุงเทพฯ ไปยังท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อปฏิบัติภารกิจมอบนโยบายในการรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดน และพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง ให้แก่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) พื้นที่ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยนายกรัฐมนตรีได้สวมเครื่องแบบกองอาสารักษาดินแดน (อส.) ในการลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจในวันนี้ด้วย
ทั้งนี้ เมื่อเดินทางถึงท่าอากาศยานบุรีรัมย์ นายกรัฐมนตรี และคณะ จะเดินทางต่อด้วยเฮลิคอปเตอร์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกองทัพบก ไปยังจุดจอดสนามกีฬาเทศบาลตลาดนิคมปราสาท ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ และเดินทางต่อไปยังโดมอเนกประสงค์ เทศบาลตลาดนิคมปราสาท โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และชรบ. ให้การต้อนรับ รวมถึงรับฟังการมอบนโยบายจากนายกรัฐมนตรี
นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี และคณะ จะเดินทางไปที่โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 เพื่อชมการสาธิตแผนเผชิญเหตุการณ์ตามแผนพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง และพบปะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ก่อนจะเดินทางกลับถึงอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ดอนเมือง กรุงเทพฯ ในเวลา 18.00 น