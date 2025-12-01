“ธนกร” ขอเห็นใจนายกฯอย่าดราม่าน้ำท่วม เชื่อคนสงขลาเข้าใจทำเต็มที่ ครม.ศก.จ่อปรับเยียวยาเร็วที่สุด

รมว.อุตฯ วอนเห็นใจนายกฯ อย่าดราม่าน้ำท่วมหาดใหญ่ เผย ครม.เศรษฐกิจ เตรียมปรับหลักเกณฑ์เยียวยาให้ถึงมือปชช.เร็วที่สุด เชื่อชาวสงขลา เข้าใจ“อนุทิน”ทำงานเต็มที่
วันนี้ (1ธ.ค.) เมื่อเวลา 13.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายธนกร วังบุญคงชนะ รมว. อุตสาหกรรม กล่าวถึงการประชุมคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจ ครั้งที่ 6/2568 ว่าจะมีการปรับหลักเกณฑ์การเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้หรือไม่ ว่า วันนี้มีการพิจารณาเรื่องสำคัญ ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ นายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ไปถึง 5 ครั้ง ซึ่งจะต้องมีการกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งการทำงาน เพราะประชาชนรอไม่ไหว ซึ่งตนเห็นใจนายกรัฐมนตรี ที่ได้ทำงานอย่างเต็มที่
นายธนกร กล่าวว่า ในการประชุมครั้งนี้น่าจะมีการพิจารณาปรับหลักเกณฑ์การเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย เพราะทุกอย่างจะต้องเร่งให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุด ซึ่งรัฐมนตรีทุกคนได้มีการลงพื้นที่ไปแล้ว พร้อมย้ำว่าขอให้เห็นใจนายกรัฐมนตรีและไม่อยากให้มีเรื่องดราม่า
ส่วนโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่มีความเสียหายเท่าใด นายธนกร กล่าวว่ามีความเสียหายส่วนหนึ่ง แต่ไม่มาก เนื่องจากโรงงานหยุดทำการ พนักงานเข้าไปทำงานไม่ได้ ดังนั้นรัฐบาลจะเข้าไปช่วยในเรื่องของการพักหนี้ และมาตรการต่างๆในการช่วยเหลือ
อย่างไรก็ตามสิ่งที่ต้องเร่งเยียวยาโดยเร็วที่สุด จากการลงพื้นที่ทุกครั้งของนายกรัฐมนตรีได้เข้าไปขอโทษประชาชน และคิดว่าชาวหาดใหญ่ ส่วนหนึ่งเข้าใจนายกรัฐมนตรี ที่จะเร่งเยียวยาเงินต้องถึงมือ และวันนี้เมื่อนายกรัฐมนตรีสั่งแล้วก็ต้องทำทันที