กมธ.แก้ รธน.ถกเนื้อหาครั้งสุดท้ายพรุ่งนี้ รับมีขัดแย้งแต่พยายามให้เสร็จในกรอบ ห่วงยุบสภาก่อนโหวตวาระ 3

กมธ.แก้ รธน. นัดประชุมถกเนื้อหาครั้งสุดท้าย พรุ่งนี้ “นรเศรษฐ์” ยอมรับมีหลายเนื้อหาที่รอพิจารณา เหตุมีความเห็นแย้ง แต่พยายามทำให้เสร็จภายในกรอบเวลา ห่วงยุบสภาเกิดก่อนโหวตวาระสาม ทำลายเจตจำนงประชาชน ที่อยากได้ รธน.ใหม่
วันนี้ (24 พ.ย.) ที่รัฐสภา นายนรเศรษฐ์ ปรัชญาก สว. ฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม รัฐสภา กล่าวว่า ในวันพรุ่งนี้ (25 พ.ย.) กมธ.จะมีการประชุมเพื่อพิจารณาเนื้อหาที่รอการพิจารณา ซึ่งมีทั้งที่ต้องลงมติในชั้นกมธ. และการปรับแก้ไขถ้อยคำตามที่กฤษฎีกาเสนอ จากนั้นในวันที่ 26 พ.ย. ช่วงเช้าได้เชิญผู้ที่แปรญัตติเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงประกอบคำแปรญัตติ โดยมีผู้เสนอคำแปรญัตติทั้งสิ้น 5 คน แบ่งเป็น สส. 1 คน และ สว. 4 คน เบื้องต้นคาดว่ากมธ.จะพิจารณาเนื้อหาทั้งฉบับให้แล้วเสร็จได้ตามกำหนดเวลา คือ วันที่ 26 พ.ย.ก่อนที่จะส่งรายงานของ กมธ.ให้นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา ในช่วงปลายสัปดาห์นี้ หรืออย่างช้าต้นสัปดาห์หน้า เพื่อให้บรรจุวาระการประชุมของรัฐสภา
นายนรเศรษฐ์ กล่าวว่า สำหรับเนื้อหาที่รอลงการมติของ กมธ. นั้นมีหลายประเด็น ส่วนที่เป็นประเด็นสำคัญ เช่น การกำหนดให้ กมธ.ร่างรัฐธรรมนูญ กมธ.รับฟังความคิดเห็นและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ต้องเว้นวรรคทางการเมือง ซึ่งเนื้อหาในร่างกำหนดให้เว้นวรรค 2 ปี แต่มี กมธ.ที่มีความเห็นต่างมองว่าควรกำหนดเวลาให้นานกว่านั้น รวมไปถึงขั้นตอนหลังจากที่ กมธ.ร่างรัฐธรรมนูญจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วเสร็จ ในหลักการคือ ต้องส่งให้รัฐสภาพิจารณา ซึ่งมีข้อพิจารณาว่าจะให้รัฐสภาลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ หรือให้สามารถเสนอความเห็นเพื่อให้ กมธ.ร่างรัฐธรรมนูญพิจาณาปรับปรุงแก้ไข ก่อนส่งให้รัฐสภาลงมติอีกครั้งว่าจะรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าว สำหรับการลงมติตัดสินให้ใช้เสียงข้างมากเกินกึ่งหนึ่ง แต่มีกมธ.ที่เสนอความเห็นให้เพิ่มเติมใช้เกณฑ์ออกเสียงเห็นชอบส่วนของ สว.ร่วมด้วย ซึ่งทั้งหมดนั้นจะมีการพูดคุยและอาจปรับเนื้อหาได้
เมื่อถามถึงข้อเสนอของ กมธ.ฝั่งพรรคเพื่อไทยที่ขอให้ทบทวนรายละเอียดบางมาตรา นายนรเศรษฐ์ กล่าวว่า มีการขอเสนอให้ทบทวนโดยยื่นเป็นหนังสือเป็นในส่วนของสูตรการได้มาซึ่ง กมธ.ร่างรัฐธรรมนูญ คือ 20 หยิบ 1 ซึ่งที่ประชุมได้ประชุมอภิปรายมาหลายวัน แต่ไม่มีข้อเสนออื่นที่แตกต่าง แม้จะมีการช่วยออกแบบ แต่การประชุมกมธ.เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ไม่เห็นความจำเป็น้องทบทวน อีกทั้งการพิจารณามีหลายมาตราที่รอลงมติ
เมื่อถามว่า กับการเปิดประชุมสมัยวิสามัญ เพื่อพิจารณาวาระสอง ที่ยืนยันแล้วจะเกิดขึ้นในวันที่ 10-11 ธ.ค. มองอย่างไร นายนรเศรษฐ์ กล่าวว่า ไม่ติดอะไร เพราะยังอยู่ในกรอบไทม์ไลน์ และการลงมติวาระสามจะยังอยู่ในช่วงเดือน ธ.ค. นี้
เมื่อถามว่า กังวลว่า จะยุบสภาก่อนหรือไม่ นายนรเศรษฐ์ กล่าวว่า เป็นอีกประเด็นที่กังวลที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ กมธ. ซึ่ง กมธ. พยายามทำให้เสร็จภายในเดือน พ.ย. นี้ ขณะที่ประเด็นการยุบสภาตนขอวิงวอนไปยังฝ่ายการเมือง ว่า อย่าเล่นเกมการเมืองมากเกินไป เพราะขณะนี้ประชาชนกำลังรอคอยการไปใช้สิทธิลงประชามติเพื่อนำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญและจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ใน 2 ประเด็นคำถาม
“อย่าให้เกมการเมืองเป็นอุปสรรคต่อเจตนารมณ์ของประชาชน หากมีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้น อาจมีคำถามจากประชาชนต่อพรรคการเมืองที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องสะดุดลง ดังนั้นอย่าทำให้เจตจำนงค์ของประชาชนต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องเสียไป” นายนรเศรษฐ์ กล่าว