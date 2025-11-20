“วรชัย” ชี้ ศาลให้ “ทักษิณ” จ่ายภาษีขายหุ้นชินคอร์ป 1.7 หมื่นล้าน ไม่เป็นธรรม นัดกินข้าวให้กำลังใจหน้าคุกเสาร์นี้

“วรชัย” โวยไม่ยุติธรรม ศาลฎีกาพิพากษาให้ “ทักษิณ” จ่ายภาษีขายหุ้นชินคอร์ป 1.7 หมื่นล้าน ทั้งที่โดนยึดไปแล้ว 4.6 หมื่นล้าน ขณะ “ยิ่งลักษณ์” ก็โดนยึดทรัพย์คดีจำนำข้าว นัดคนเสื้อแดงกินข้าวหน้าเรือนจำคลองเปรมฯ ให้กำลังใจเสาร์นี้
วันนี้ (20 พ.ย.) นายวรชัย เหมะ อดีต สส. สมุทรปราการ พรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์กรณีศาลฎีกาพิพากษากลับให้กรมสรรพากรเรียกเก็บภาษีจากนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ จำนวน 1.7 หมื่นล้านบาท กรณีขายหุ้น ว่า เรื่องนี้เกิดขึ้นมาเกือบ 20 ปีแล้ว ตนรู้สึกงงกับเรื่องที่เกิดขึ้น เพราะเงิน 7 หมื่นล้านบาท จากการขายหุ้น ถูกยึดไปจำนวน 4.6 หมื่นล้านบาท แล้วยังต้องมาเสียภาษีอีก 1.7 หมื่นล้านบาทอีก เลยสงสัยว่าเงินที่ถูกยึดไปไปอยู่ที่ไหนไปเข้ากระเป๋าใคร และการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ไม่ต้องเสียภาษีเหมือนกรณีอื่นๆ กรณี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกฯ ก็ถูก คสช.ใช้อำนาจยึดทรัพย์จากคดีจำนำข้าว ไม่เคยมีนายกฯไทยคนไหนถูกกระทำเช่นนี้เลย นี่คือ ความอยุติธรรมที่ยังคงมีอยู่ เพราะฉะนั้นในวันเสาร์นี้ ขอเชิญพี่น้องที่รักความเป็นธรรมรักประชาธิปไตยรวมตัวแสดงพลังให้กำลังใจนายทักษิณ หน้าเรือนจำครองเปรมฯ เวลา 12.00 น. เพื่อทานอาหารพร้อมกับนายทักษิณ ในเรือนจำ ขอเชิญประชาชนมากันให้มากที่สุดในวันเสาร์นี้ และเพื่อขอคืนความยุติธรรมให้กับนายทักษิณ ที่ถูกกระทำมาตลอดกว่า 18 ปี