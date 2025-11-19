”บวรศักดิ์“ เชื่อขยายเกษียณอายุใช้งบไม่มาก รอ ก.พ.-สำนักงบฯ-กรมบัญชีกลางหารือ เตือนอย่าเล่นแรง นายกฯ ยุบสภาหลายโครงการล่ม

”บวรศักดิ์“ เผยนโยบายขยายอายุเกษียณ รอ ก.พ.-สำนักงบฯ-กรมบัญชีกลาง หารือ เชื่อใช้งบไม่มาก ไม่กระทบภาคเอกชน ย้ำต้องทำไม่วันนี้ก็วันหน้า ขู่หากเล่นแรง นายกฯ ยื่นยุบสภา หลายนโยบายอาจไม่สำเร็จ
วันที่ 19 พ.ย.นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึง นโยบายการขยายอายุเกษียณราชการ ว่า ขณะนี้ให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หารือกับกรมบัญชีกลาง และสำนักงบประมาณ พร้อมย้ำว่านโยบายดังกล่าวใช้เงินไม่เยอะ แต่อย่างไรก็ต้องทำ ไม่วันนี้ก็ต้องวันหน้า เนื่องจากใน 10 ปีต่อจากนี้ ผู้สูงอายุจะมากกว่าเด็กแรกเกิด ขณะนี้คนวัยทำงาน 2 คนแบกรับภาระผู้สูงอายุ 1 คน แต่อีก 10 ปีคนวัยทำงานจะรับภาระผู้สูงอายุ 1 คนต่อ 1 คน
นายบวรศักดิ์ ระบุด้วยว่า ประเทศไทยจะอยู่เฉยไม่ได้ เพราะประชาคมโลกกำลังขยายอายุเกษียณราชการ หากจะห่วงแต่ประเด็นว่าคนที่เป็นรองอธิบดี ขึ้นตำแหน่งเมื่อไหร่ เพราะทุกอย่างจะมีการดำเนินการเป็นขั้นบันไดเหมือนระบบศาล ซึ่งนโยบายนี้มีหัวใจสำคัญในการคำนวณงบประมาณที่ต้องใช้เพิ่ม และหากไม่ได้ดำเนินการ 10 ปี จากนี้ข้าราชการจะเข้าสู่ระบบน้อยลง และเมื่อรัฐบาลขยับอายุเกษียณเป็น 65 ปี ภาคเอกชนก็จะขยับตาม จึงทำให้เศรษฐกิจเป็นไปตามระบบ ส่วนจะสำเร็จในรัฐบาลนี้หรือไม่ นายบวรศักดิ์ ระบุว่า ก็ขึ้นอยู่กับว่าจะยุบสภาเมื่อไหร่
หากรัฐบาลยุบสภา 31 มกราคม ตามที่เคยแถลงก็เกิด แต่ถ้าเล่นการเมืองกันมากยุบสภาในเดือนธันวาคมก็ไม่เกิด จะไปทำได้อย่างไร เปิดสภา 12 ธันวาคม ถ้าเล่นกันแรง ๆ ก็มีโอกาสที่นายกรัฐมนตรี จะกราบบังคมทูลฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร ก็ขึ้นอยู่กับการเมือง