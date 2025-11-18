เพื่อไทยเปิดตัวทีมยุทธศาสตร์ “จาตุรนต์” นั่งประธาน โวปั้นพรรคกลับสู่ผู้เล่นหลัก คืนบทบาทผู้นำประชาธิปไตย

เพื่อไทยเปิดตัวทีมยุทธศาสตร์พรรค “จาตุรนต์” นั่งประธาน เดินหน้าปั้นพรรคกลับสู่ผู้เล่นหลัก ชูภารกิจใหญ่ชนะเลือกตั้ง ฟื้นความเชื่อมั่น คืนบทบาทผู้นำประชาธิปไตย ด้าน “จุลพันธ์” เชื่อ เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนพรรค
วันที่ 18 พ.ย.นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย พร้อมด้วยนายชูศักดิ์ ศิรินิล รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย และนายจาตุรนต์ ฉายแสง สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ร่วมแถลงข่าวเพื่อเปิดตัวทีมยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย
โดยนายจุลพันธ์ กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยมีความคืบหน้าที่สำคัญในการขับเคลื่อนพรรคไปสู่ความเป็นสถาบันทางการเมือง และเดินหน้าสู่การเลือกตั้งที่จะมาถึง เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ตนในฐานะหัวหน้าพรรคได้ลงนามตามข้อบังคับพรรคข้อที่ 63 ในการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ของพรรคเพื่อไทย และเมื่อวันที่ 17 พ.ย.ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคครั้งแรกเป็นที่เรียบร้อย โดยหารือเรื่องการทำงาน ซึ่งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ได้รับเกียรติจากนายจาตุรนต์ ฉายแสง ในฐานะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย
นายจุลพันธ์ กล่าวว่า ในคำสั่งนี้มีคณะกรรมการอยู่ทั้งสิ้น 17 ท่าน ประกอบด้วย นายจาตุรนต์ ฉายแสง เป็นประธานยุทธศาสตร์ นายชูศักดิ์ ศิรินิล, นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว, นายสุทิน คลังแสง และนายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ เป็นรองประธาน
นอกจากนี้ นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์, นายภูมิธรรม เวชยชัย, นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ, นายสมศักดิ์ เทพสุทิน เป็นที่ปรึกษา ส่วน นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช, นายสรวงศ์ เทียนทอง, นางมนพร เจริญศรี, น.ส.จิราพร สินธุไพร และนายเกรียง กัลป์ตินันท์ เป็นกรรมการ ส่วน นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เป็นกรรมการและเลขานุการ นายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ และน.ส.ลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ เป็นกรรมการ และผู้ช่วยเลขาธิการ
นายจุลพันธ์ กล่าวว่า คณะกรรมการยุทธศาสตร์ครั้งนี้ของพรรคเพื่อไทย ตนมองว่า เป็นส่วนผสมที่มีความลงตัวมีทั้งรุ่นที่สร้างและรุ่นที่สาน ทั้งสร้างและสานต่อ ประกอบไปด้วยองค์ประกอบคนทุกรุ่นที่มีประสบการณ์ทางการเมืองอย่างยาวนาน ผ่านการต่อสู้ทางการเมืองมาทุกรูปแบบ และยืนหยัดในเวทีการเมืองของไทย โดยจุดยืนที่มั่นคง รวมถึงประกอบด้วยคนรุ่นใหม่ในพรรค เพื่อนำส่วนผสมที่มีความลงตัวเข้าไปสู่กรรมการยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนพรรค เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนได้ทุกรุ่น ทุกวัยทุกกลุ่ม และทุกภูมิภาค
วันนี้เราจึงได้มีการตั้งกรรมการยุทธศาสตร์พรรคขึ้นมา โดยคณะกรรมการยุทธศาสตร์ครั้งนี้จะมีบทบาทที่สำคัญ เรื่องของการกำหนดทิศทางการเมือง แนวทางการต่อสู้ทางการเมือง การแข่งขันทางการเมืองสำหรับพรรคเพื่อไทย และจะมีช่องทางในการสื่อสารตรงมายังคณะกรรมการบริหารพรรค ซึ่งจะเป็นหน่วยขับเคลื่อนพรรคให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่ได้มีการกำหนดไว้ เข้าสู่การเลือกตั้ง และเข้าสู่เวทีการเมือง ทั้งในระบบรัฐสภาและส่วนงานอื่นๆ ซึ่งเมื่อวานนี้มีการประชุมไปครั้งแรก มีสมาชิกเข้าร่วมค่อนข้างครบถ้วน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน แลกเปลี่ยนเรื่องการเดินในมิติทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยต่อไปในอนาคต ทั้งระยะสั้นระยะกลาง และระยะยาว
ด้าน นายจาตุรนต์ กล่าวว่า รู้สึกดีที่ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ในครั้งนี้ ซึ่งเคยเป็นกรรมการยุทธศาสตร์ของพรรคเพื่อไทยไม่น้อยกว่า 15 ปี แต่ไม่เคยมีครั้งไหนมีการตั้งโดยข้อบังคับอย่างเป็นทางการ และคิดว่าไม่น่าจะมีครั้งไหนที่มีการรวมบุคลากร ที่ครบทุกภาคส่วน เพราะฉะนั้นคิดว่า คณะกรรมการยุทธศาสตร์นี้จะมีบทบาททำงานตามที่คณะกรรมการบริหาร ได้มอบหมาย
นายจาตุรนต์ กล่าวต่อว่า ปกติยุทธศาสตร์ของพรรคการเมือง ต้องเป็นเรื่องระยะยาว แต่ตั้งคณะกรรมการชุดนี้ขึ้นมาช่วงเวลาใกล้เวลาการเลือกตั้ง ดังนั้นจะต้องทำงานผสมผสานระหว่างการวางยุทธศาสตร์ของพรรคในระยะยาว และเน้นเรื่องการวางยุทธศาสตร์ที่จะให้ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง ส่วนก็ดีตั้งคณะกรรมการชุดนี้ มีการกำหนดชัดเจนว่าจะเป็นการสื่อสารโดยตรงกับคณะกรรมการบริหารพรรค หัวหน้าพรรค เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการยุทธศาสตร์ และเลขาธิการพรรค ที่ได้มาเป็นเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ไม่ใช่กองบัญชาการใหม่ หรือไม่ใช่ผู้บัญชาการใหม่แทนหัวหน้าพรรค หรือเลขาธิการพรรค แต่ช่วยกันสร้างและกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริหารพรรค และเสนอแนวทางการเมืองต่อพรรค และต่อสภาผู้แทนราษฎรที่ต่อไปจะต้องมีการนำเสนอต่อศูนย์อำนวยการเลือกตั้ง และผู้สมัครรับเลือกตั้ง
“เมื่อวานได้มีการคุยไปแล้วคิดว่า เราต้องทำงานแข่งกับเวลา และทำงานอย่างรวดเร็ว และต้องรีบมีการประเมินทิศทางแนวทางการทำงานของพรรคในด้านต่างๆ รวมทั้งเรื่องนโยบายและต่อไปจะต้องรู้เรื่องการเตรียมการเลือกตั้ง แต่ว่าจุดสำคัญเราจะนำข้อดีจุดแข็งของพรรคเพื่อไทย กลับมาให้มีความชัดเจนขึ้นได้อย่างไร ที่สำคัญในเรื่องการเป็นภาคที่มีมีบทบาทการสร้างประชาธิปไตยและเป็นพรรคที่มีบทบาทในการสร้างนโยบายและนำนโยบายมาสู่การปฏิบัติ” นายจาตุรนต์ กล่าว
นายจาตุรนต์ กล่าวต่อว่า ครั้งนี้มีข้อดีที่มีบุคลากรที่หลากหลายไม่ใช่เฉพาะผู้ที่ทำงานมาอย่างยาวนานเท่านั้น มีทั้งนักการเมืองรุ่นใหม่ ที่ประสบความสำเร็จในการทำงานในสภา และมีบุคลากรทีมงานทางวิชาการจำนวนมากร่วมทำงานครั้งนี้ โดยจะมีการรวบรวมข้อมูล รับฟังความคิดเห็น และตัดสินใจโดยอาศัยพื้นฐานข้อมูลข้อเท็จจริง ซึ่งทางกองเลขาธิการจะป้อนข้อมูลให้ จากนั้นจะมีการกำหนดแนวทางทางการเมืองของพรรค บทบาทของพรรค อย่างที่มีโพลออกมาว่า พรรคเพื่อไทยอยู่ตามหลังพรรคการเมืองอื่น โดยมั่นใจว่า จะสามารถทำให้โพลของพรรคเพื่อไทยนำเข้าสู่การเลือกตั้งได้
”เพราะฉะนั้นจะต้องรีบค้นหาว่าปัญหาอยู่ตรงไหน จะปรับปรุงอย่างไร ซึ่งเราเชื่อว่าความสามารถ ความรู้ประสบการณ์ความตั้งใจ และการใช้ระบบวิทยาศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพจะสามารถทำให้พรรคเพื่อไทยขยับขึ้นมาสู่จุดที่เคยเป็น คือ อยู่ในจุดที่เป็นพรรคที่มีผู้เข้าแข่งขันที่สำคัญได้โดยเร็ว มีความเชื่อ แต่ที่สำคัญกว่านั้น ส่วนตัวเชื่อว่าเมื่อคณะกรรมการบริหารพรรค มีความตั้งใจ มีนักการเมืองรุ่นใหม่มีความตั้งใจจริงจังจะช่วยกันทำให้พรรคประสบความสำเร็จในการเลือกตั้ง และประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาประเทศ เราเชื่อว่า พรรคเพื่อไทยจะอยู่ในจุดที่เป็นกำลังสำคัญในการสร้างประชาธิปไตยของประเทศ และเป็นกำลังสำคัญในการสร้างนโยบายที่พิเศษที่มีโจทย์ยากมากกว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา” นายจาตุรนต์ กล่าว
นายจาตุรนต์ กล่าวว่า อย่างที่ได้กล่าวมานั้นไม่เกินความสามารถของพรรคไทยหากมีการระดมกำลัง และความตั้งใจทำงานอย่างจริงจัง ที่สำคัญต้องแข่งขันเวลาที่เหลือน้อยลง หลังจากนี้จะรายงานความคืบหน้าเป็นระยะ โดยคณะกรรมการยุทธศาสตร์จะไม่เน้นการนำเสนอต่อสาธารณะ จะเน้นการสื่อสารกับคณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร เน้นส่งเสริมให้ผู้บริหาร เลขาธิการได้มีบทบาทอย่างเต็มที่ในการนำพาพรรคเพื่อไทย
ทั้งนี้ นายจุลพันธ์ กล่าวว่า ทางพรรคเพื่อไทยมีความก้าวหน้าที่สำคัญคือ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ ที่นำโดยนายจาตุรนต์ เป็นการผสมผสานรุ่น เชื่อมระหว่างรุ่นเล็ก รุ่นกลางรุ่นใหญ่ที่มีประสบการณ์ของพรรคไว้ด้วยกันเป็นการผสมผสานกลุ่มบุคคลที่มีพื้นฐานมาจากหลากหลายภูมิภาค เชื่อว่า คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชุดนี้จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนพรรคเพื่อไทย ขับเคลื่อนแนวทางการทำงานทางการเมืองของพรรคเพื่อไทย มีความชัดเจน และสามารถก้าวต่อไปเป็นพรรคการเมืองที่มีความเข้มแข็ง กลับมาประสบความสำเร็จมีชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งต่อไป