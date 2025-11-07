“อนุทิน” ถึงสิงคโปร์ เตรียมหารือนายกฯ “ลอว์เรนซ์ หว่อง” - พบปะคนไทย

นายกรัฐมนตรี และภริยา เดินทางถึงสิงคโปร์แล้ว เตรียมหารือนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ เข้าเยี่ยมคารวะ ประธานาธิบดีสิงคโปร์ พร้อมพบปะคนไทยในสิงคโปร์
วันนี้ (ศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2568) เวลา 10.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่นสิงคโปร์ ซึ่งเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 1 ชั่วโมง) นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และภริยา พร้อมคณะ ได้แก่ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติชางงี สาธารณรัฐสิงคโปร์ โอกาสการเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์อย่างเป็นทางการ โดยมี ดร.ตัน ซี เหล่ง (Dr. Tan See Leng) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณรัฐสิงคโปร์ ในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศ และนางสาวหว่อง เสี่ยว ผิง แคเทอริน (H.E. Ms. Wong Siow Ping Catherine) เอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทย รอให้การต้อนรับ
นายกรัฐมนตรีจะปฏิบัติภารกิจเต็มวัน โดยจะเข้าเยี่ยมคารวะ นายทาร์มัน ซันมูการัตนัม (H.E. Mr. Tharman Shanmugaratnam) ประธานาธิบดีสิงคโปร์ หารือเต็มคณะกับ นายลอว์เรนซ์ หว่อง (Mr. Lawrence Wong) นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ ร่วมงาน Set Government Roadshow 2025 และพบปะชุมชนไทย แรงงานไทย และกลุ่มนักศึกษาไทยในสิงคโปร์ด้วย