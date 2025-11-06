กรรมาธิการฯ แก้ รธน.ถกยาว เช้าจรดเย็น หวังปิดจ็อบก่อนยุบสภา ขณ กมธ.สัดส่วนรัฐบาลหายอื้อ

‘กมธ.แก้รัฐธรรมนูญ’ ถกยาวตั้งแต่เช้าจรดเย็น หวังปิดจ็อบก่อนยุบสภา ฝ่ายค้าน-สว.ตบเท้าพร้อมเพรียง ขณะ กมธ.สัดส่วนรัฐบาล หายอื้อ ทำ ‘ประยุทธ์’ กลัวความหมายเพี้ยน ถามกลางวง เป็นไปได้หรือไม่ ให้ใช้คำอื่นแทนไม่มา
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 6 พฤศจิกายน ที่รัฐสภา ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับที่ ... พ.ศ. ... รัฐสภา ที่มีนายณัฐวุฒิ บัวประทุม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน (ปชน.) เป็นประธาน วาระการพิจารณารายมาตราถึงเรื่องสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยประธานได้นัดประชุมตั้งแต่ช่วงเช้า และมีกำหนดการประชุมถึงเวลา 16.30 น. เนื่องจากต้องเร่งการพิจารณาให้ทันกำหนดยุบสภา
ทั้งนี้ เมื่อเริ่มการประชุม กมธ.ได้ทยอยเข้าห้องประชุม พบว่าส่วนใหญ่เป็น กมธ.สัดส่วนพรรคปชน. พรรคเพื่อไทย (พท.) และวุฒิสภา ที่มารอตั้งแต่ก่อนเวลาการประชุม ขณะที่ กมธ.สัดส่วนรัฐบาล ทั้งพรรคภูมิใจไทย (ภท.) พรรคกล้าธรรม (กธ.) และพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ส่วนใหญ่ไม่ได้มาประชุม อาทิ นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล สส.อ่างทอง พรรค ภท. นายไชยามพวาน มั่นเพียรจิตต์ สส.กทม. พรรคไทยก้าวหน้า น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ สส.บัญชีรายชื่อ พรรค รทสช.
ทำให้นายประยุทธ์ ศิริพานิช สส.บัญชีรายชื่อ พรรค พท. ถามประธานกลางห้องประชุมว่า บุคคลที่ไม่มาและถูกบันทึกว่าไม่มาประชุม จะเป็นไปได้หรือไม่ ว่าให้ใช้คำอื่น ซึ่งกิริยาที่ไม่มาประชุมก็ถือว่าใช่ แต่ใช้ถ้อยคำอื่นได้หรือไม่ ที่มีความเหมาะสมมากกว่านี้ เพราะไม่ว่าตนหรือใครก็ตามที่มีภารกิจ ย่อมมีสิทธิ์ในการลา แต่คำว่าไม่มา เกรงว่าความหมายจะเป็นคนละอย่างกัน