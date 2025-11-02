“บุญยิ่ง”ลงพื้นที่ราชบุรี ติดตามแผนสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า แก้ปัญหาภัยแล้งระยะยาว มั่นใจผลักดันสำเร็จ บรรเทาทุกข์ชาวห้วยยางโทน

วันนี้( 2 พ.ย.) นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา สส.ราชบุรี พรรคกล้าธรรม เปิดเผยว่า ตนได้เข้าร่วมการประชุมติดตามโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง โดยมีผู้แทนจากสำนักงานชลประทานที่ 13 นำโดยนายยรรยงค์ หอมจิตต์ หัวหน้าฝ่ายพิจารณาโครงการส่วนวิศวกรรม พร้อมคณะวิศวกร เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งในหลายหมู่บ้าน เข้าร่วม
โครงการดังกล่าวมีเป้าหมาย ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า สูบน้ำจากคลองชลประทานบริเวณบ้านไพรสะเดา ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ ส่งไปยังอ่างเก็บน้ำหนองโก บ้านพุเกตุ หมู่ 4 ตำบลห้วยยางโทน เพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค และการเกษตร โดยปัจจุบันพื้นที่ตำบลห้วยยางโทนซึ่งมีประชากรกว่า 4,300 คน กระจายอยู่ใน 5 หมู่บ้าน กำลังประสบปัญหาภัยแล้งรุนแรง ประชาชนขาดแคลนน้ำใช้ ทั้งเพื่อการดำรงชีพและทำการเกษตร แม้ขณะนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางโทนจะดำเนินการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เช่น จัดรถบรรทุกน้ำส่งถึงพื้นที่ และสูบน้ำจากบ่อลูกรังเอกชนมาเติมสระน้ำประปา แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ทั้งหมด
นางบุญยิ่ง กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเร่งรัดแนวทางแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน โดยยืนยันว่าจะผลักดันโครงการดังกล่าวให้เข้าสู่แผนงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คาดใช้งบประมาณราว 70–80 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างระบบสูบน้ำและท่อส่งน้ำเข้าสู่อ่างเก็บน้ำหนองโก โดยฝ่ายวิศวกรรมจะเร่งสรุปรายละเอียดงานและออกแบบในขั้นตอนต่อไป
“ดิฉันจะเป็นผลักดันให้โครงการนี้เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด เพื่อให้พี่น้องชาวตำบลห้วยยางโทน โดยเฉพาะเกษตรกรที่กำลังเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้ง มีน้ำใช้เพียงพอ และกลับมามีกำลังใจในการประกอบอาชีพได้อีกครั้ง” นางบุญยิ่ง กล่าว
ทั้งนี้ หลังการประชุม ได้มีการหารือเบื้องต้นเกี่ยวกับรูปแบบอาคารสถานีสูบน้ำ ความยาวแนวท่อ และแผนการดำเนินงาน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการของบประมาณก่อสร้างในปีงบประมาณถัดไป โดยทุกภาคส่วนเห็นพ้องร่วมกันว่าโครงการนี้มีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตำบลห้วยยางโทนอย่างยั่งยืน