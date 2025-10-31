ศาลปค.กลางสั่งถอนใบอนุญาตตั้งสถานีส่งสัญญาณทรูมูพ-ดีแทด ย่านจรัญฯ เหตุไม่ทำความเข้าใจคนพื้นที่

ศาลปกครองกลางสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งสถานีส่งสัญญาณโทรศัพท์ทรูมูพ-ดีแทด ย่านจรัญสนิทวงศ์ เหตุยังไม่ได้ดำเนินการทำความเข้าใจกับประชาชน ที่อยู่อาศัยในบริเวณจัดตั้งให้ครบถ้วนตามกฎหมาย
วันนี้ (31 ต.ค.) ศาลปกครองกลาง มีคำพิพากษาสั่งเพิกถอนใบอนุญาต กสทช. ที่ให้บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด หรือปัจจุบันคือ บริษัท ทรู มูพ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม และเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ เพื่อบริการโทรคมนาคมและคลื่นความถี่ บนดาดฟ้าอาคารเลขที่ 261/464 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กทม. เมื่อวันที่ 24 พ.ค.2564 โดย ให้ มี ผล ใน วัน ที่ ครบ กำหนด 90 วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด หากบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด หรือ บริษัท ทรู มูพ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ไม่ดำเนินหารตามแนวทางการทำความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับการจัดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตามประกาศ สำนักงาน กสทช. ตามคำฟ้องของประชาชนที่อาศัย อยู่ในบริเวณชุมชนนครหลวงโฮมทาวน์ ซอยจรัฐสนิทวงศ์ 29/1 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กทม. ที่ยื่นฟ้องว่า กสทช. กับ สำนักงาน กสทช.ออกใบอนุญาตให้บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด หรือ บริษัท ทรู มูพ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม และเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ในพื้นที่ดังกล่าว โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นละเมิดสิทธิผู้อาศัยในชุมชน
ศาลให้เหตุผลว่า แม้ ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่า บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด หรือ บริษัท ทรู มูพ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ได้จัดทำรายงานข้อมูลการประเมินระดับการแผ่คลื่นเหล็กไฟฟ้าของสถานีวิทยุคมนาคม ให้จัดตั้งสถานีวิทยุคมนาคม เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยที่กฎหมายกำหนดก็ตาม แต่การที่บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด หรือ บริษัท ทรู มูพ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ยังไม่ได้ดำเนินการทำความเข้าใจกับประชาชน ที่อยู่อาศัยในบริเวณจัดตั้ง สถานีวิทยุคมนาคมดังกล่าว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัย และป้องกันการวิตกกังวลของประชาชน ได้อย่างทั่วถึง ทำให้หลักฐานการทำความเข้าใจกับประชาชนเพื่อประกอบการขอใบอนุญาต จึงเป็นกรณีที่กสทช ไม่อาจออกใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมดังกล่าวได้ ดังนั้น การที่ กสทช.ใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมดังกล่าวจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย