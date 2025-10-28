ไทย-ออสเตรเลีย เดินหน้าการค้า-ลงทุน ใช้ประโยชน์เต็มที่จาก TAFTA-RCEP

ไทย-ออสเตรเลีย เดินหน้าขับเคลื่อนการค้าและการลงทุน หวังใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี เช่น TAFTA และ RCEP อย่างเต็มที่
วันนี้ (อังคารที่ 28 ตุลาคม 2568) เวลา 11.35 น. (ตามเวลาท้องถิ่นกรุงกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งเร็วกว่ากรุงเทพฯ 1 ชม.) ณ ห้อง 407 ชั้น 4 ศูนย์ประชุม KLCC นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หารือทวิภาคี นายแอนโทนี แอลบาเนซี (The Honourable Anthony Albanese MP) นายกรัฐมนตรีเครือรัฐออสเตรเลีย ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 47 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง
ภายหลังเสร็จสิ้น นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยสาระสำคัญ ดังนี้
นายกรัฐมนตรีขอบคุณข้อความและสารความแสดงความยินดีจากนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง โดยไทยกับออสเตรเลียมีความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ใกล้ชิดและสร้างสรรค์ในทุกระดับ ซึ่งโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้เชิญนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียเยือนไทยอย่างเป็นทางการในช่วงเวลาที่สะดวก
นายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย ได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมใช้โอกาสนี้กล่าวแสดงความยินดีกับนายกรัฐมนตรีอีกครั้งในโอกาสรับตำแหน่ง รวมถึงแสดงความยินดีต่อการลงนามในถ้อยแถลงระหว่างไทยกับกัมพูชา เชื่อมั่นว่าจะสนับสนุนสันติภาพและความมั่นคง
โอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายร่วมกันผลักดันความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ไทย-ออสเตรเลีย และเร่งรัดการจัดทำแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ฉบับใหม่ (ระยะที่ 2 ปี ค.ศ. 2026-2029) (Joint Plan of Action to Implement the Thailand-Australia Strategic Partnership: JPoA) ให้แล้วเสร็จในโอกาสแรก รวมทั้งเพิ่มพูนความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการค้าและการลงทุนระหว่างกัน โดยใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี เช่น TAFTA และ RCEP อย่างเต็มที่ ตลอดจนเห็นพ้องกันว่าไทยและออสเตรเลียยังมีศักยภาพที่จะร่วมมือระหว่างกันได้อีกมาก โดยเฉพาะความร่วมมือในด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ความมั่นคงทางอาหาร และพลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาด รวมถึงการแลกเปลี่ยนนักเรียน/นักศึกษา และการท่องเที่ยวระหว่างกันด้วย