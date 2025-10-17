ปชป.ถกใหญ่ 18 ต.ค.รับ "มาร์ค" คืนหน. ผสมรุ่นเก่า–ใหม่ ดึง “กรณ์–สกลธี–สาธิต–ชัยชนะ” ร่วมบริหาร

xs
ปชป. พร้อมประชุมใหญ่วิสามัญ 18 ต.ค. นี้ “อภิสิทธิ์ ” คัมแบ็กนั่งหัวหน้าพรรคคนที่ 10 ฟอร์มทีมใหม่ผสมรุ่นเก่า–รุ่นใหม่ ดึง “กรณ์–สกลธี–สาธิต–ชัยชนะ” ร่วมทีมบริหาร เปิดวิสัยทัศน์นำพรรคสู่ยุคใหม่

เมื่อวันที่ (17 ตุลาคม) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรคประชาธิปัตย์เตรียมจัดประชุมใหญ่วิสามัญในวันที่ 18 ตุลาคม เพื่อเลือกหัวหน้าและกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ โดยมีรายงานชัดเจนแล้วว่า นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตหัวหน้าพรรคคนที่ 7 จะหวนคืนสู่ตำแหน่ง หัวหน้าพรรคคนที่ 10 อย่างเป็นทางการ

แหล่งข่าวภายในพรรคเผยว่า นายอภิสิทธิ์ได้จัดทีมบริหารพรรคชุดใหม่ด้วยตนเอง โดยผสมผสานคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่เข้าด้วยกัน สำหรับตำแหน่ง เลขาธิการพรรค คาดว่าจะเป็นของ นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ อดีตรองหัวหน้าพรรค ซึ่งเป็นบุคคลที่นายอภิสิทธิ์ไว้วางใจและใกล้ชิดมายาวนาน ขณะที่สมาชิกพรรคให้สิทธิ์หัวหน้าพรรคคนใหม่เป็นผู้ตัดสินใจเลือกทีมบริหารด้วยตนเอง

รายชื่อทีมผู้บริหารบางส่วนประกอบด้วย
• นายสกลธี ภัทธิยกุล อดีตรองผู้ว่าราชการ กทม. เป็นรองหัวหน้าพรรค ดูแลพื้นที่กรุงเทพฯ
• นายสงกรานต์ จิตสุทธิภากร อดีต ส.ส.นครสวรรค์ เป็นรองหัวหน้าพรรคภาคเหนือ
• นายสาธิต ปิตุเตชะ อดีตรองหัวหน้าพรรคภาคกลาง กลับมาดำรงตำแหน่งเดิมอีกสมัย
• นายชัยชนะ เดชเดโช รักษาการรองหัวหน้าพรรคภาคใต้ นั่งต่ออีกวาระ
ขณะที่รองหัวหน้าพรรคตามภารกิจ มีชื่อของ
• นางการดี เลียวไพโรจน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอนาคตศาสตร์และสินทรัพย์ดิจิทัล
• นายกรณ์ จาติกวณิช อดีตหัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้า
• นายจุริ นุ่มแก้ว หรือ “ดาวติ๊กต๊อก” คนดังในโลกออนไลน์
รวมทั้งมีรายงานว่า นายพงศกร ขวัญเมือง หรือ “เอิร์ธ บุญชาย” และ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติ จะร่วมงานกับพรรคในบทบาทสำคัญด้วย

ทั้งนี้ ภายหลังการเลือกตั้งและประกาศผลอย่างเป็นทางการ นายอภิสิทธิ์จะขึ้นกล่าวแสดง วิสัยทัศน์นำพาพรรคประชาธิปัตย์ยุคใหม่ ต่อสมาชิกพรรค เพื่อยืนยันแนวทางปฏิรูปพรรคและการกลับมาของ “พรรคการเมืองอุดมการณ์เก่าแก่ที่สุดของไทย” ในเวทีการเมืองอีกครั้ง

