“สุชาติ” ตั้ง “ตั๊น จิตภัสร” นั่ง ปธ.ที่ปรึกษา รมว.ทส.จับตา 18 ต.ค.ใช้สิทธิเลือก หน.ปชป.หรือไม่

“สุชาติ” ตั้ง “ตั๊น จิตภัสร” นั่ง“ประธานคณะที่ปรึกษา รมว.ทส.” จับตา 18 ต.ค.ไปใช้สิทธิ์เลือกหัวหน้าพรรค-กรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ ชุดใหม่หรือไม่
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม ที่ผ่านมานายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(รมว.ทส.) ได้มีคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ 389/2568 เรื่อง แต่งตั้งประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคำสั่งดังกล่าวระบุว่า
ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้นายสุชาติ ชมกลิ่น ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรมว.ทส. ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2568 นั้น
เพื่อให้การบริหารราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20แห่งพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงแต่งตั้งนางสาวจิตภัสร์ ตั้น กฤดากร
เป็นประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและพิจารณาเสนอความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะต่างๆตามที่ รมว.ทส. มอบหมายโดยให้สามารถเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการได้ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณของสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2568
ทั้งนี้ มีรายงานข่าวว่า น.ส. จิตภัสร์ ตั้น กฤดากร ยังไม่ได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ ท่ามกลางการจับตามองว่า ในวันที่ 18 ต.ค.นี้ จะเดินทางไปเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญพรรคประชาธิปัตย์ ครั้งที่1 ประจำปี 2568 ที่ห้องแกรนด์บอลลูน โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ หลักสี่ กรุงเทพฯเพื่อใช้สิทธิ์เลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่และคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่หรือไม่