“พิธา” ห่วงคดี 44 ส.ส.เป็นเครื่องมือการเมือง รับส่อชี้มูลช่วงยุบสภา หวั่นซ้ำรอยยุบ 2 พรรคส้ม แกนนำเสี่ยง

อดีตหน.ก้าวไหล ห่วงคดี 44 ส.ส. แก้ ม.112 เป็นเครื่องมือทางการเมือง ยอมรับมีแนวโน้ม “ป.ป.ช.” ชี้มูลช่วงยุบสภา หวั่นซ้ำรอยยุบพรรคก้าวไกล–อนาคตใหม่ ย้ำ “ผมไม่เป็นไร แต่หลายคนยังเป็นแกนนำพรรคประชาชนยังเสี่ยง
วันนี้ (10ต.ค.) นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกล กล่าวถึงความคืบหน้าคดี 44 ส.ส. พรรคก้าวไกล ที่ร่วมกันเสนอร่างแก้ไขมาตรา 112 ซึ่งอยู่ในกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยระบุว่า ขณะนี้คดีอยู่ในชั้นอนุกรรมการของ ป.ป.ช. และมีแนวโน้มจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้
“มีความเป็นไปได้ว่าจะมีการชี้มูลในช่วงที่มีการยุบสภา ถ้าเลือกตั้งมีขึ้นช่วงมีนาคมหรือเมษายน พรรคประชาชนก็อาจจะถูกทำลายอีกครั้ง เหมือนที่เกิดกับพรรคก้าวไกลและอนาคตใหม่”
นายพิธากล่าวว่าการมี จริยธรรมทางการเมืองเป็นสิ่งดี แต่การนำมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อทำลายกันตลอดชีวิตนั้นไม่ถูกต้อง
“เราควรมีตำรวจจริยธรรมได้ แต่ถ้าไม่มีใครตรวจสอบตำรวจจริยธรรม ก็อันตรายกับประชาธิปไตยมาก เพราะดาบที่ไม่มีใครถอดได้ มันสามารถฟาดกลับใส่ใครก็ได้”
นายพิธายังกล่าวอย่างหนักแน่นว่า ตนเองไม่เป็นไรกับคดีนี้ เพราะไม่ได้ดำรงตำแหน่งในพรรคแล้ว แต่หลายคนที่ยังอยู่ เช่น แกนนำพรรคประชาชน ยังคงต้องเผชิญความเสี่ยง
“ผมอยากถามประชาชนดัง ๆ ว่ามันเกิดอะไรขึ้น อยู่ดี ๆ ข่าวคดีนี้ก็โผล่มาเรื่อย ๆ ไม่รู้ว่าใครให้ข่าว หรือจงใจทำลายความเชื่อมั่นของพรรคประชาชน พรรคที่ 3 ในกระบวนการของพวกเราอย่างมีนัยยะสำคัญ หรือมันเป็นการทำลายล้างกันจริง ๆ โดยใช้จริยธรรมที่ไม่สมสัดส่วน”
เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงคำแนะนำต่อ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน ซึ่งกำลังถูกจับตาในคดีเดียวกัน นายพิธากล่าวว่าอย่าเพิ่งเสียกำลังใจ ให้เป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุด มองไปข้างหน้าให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพราะการต่อสู้ทางการเมืองต้องอาศัยความเชื่อมั่น ไม่ใช่ความกลัวสัญญาณอันตราย ที่สังคมต้องจับตา เพราะอาจเป็นเครื่องมือทำลายพรรคการเมืองที่ยืนอยู่บนอุดมการณ์ประชาธิปไตย และอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในระบบการเมืองไทยในระยะยาว