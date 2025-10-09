“ธรรมนัส” ต่ออายุ 90 วันโครงการแก้หนี้เกษตรกร 4 ธนาคารรัฐ ย้ำ ใช้งบคุ้มค่าสร้างประโยชน์จริง

รมว.เกษตรฯ เคาะ 90 วันต่อเวลาโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร ลูกหนี้ 4 ธนาคารรัฐ กำชับการจัดสรรงบประมาณ “ต้องใช้อย่างคุ้มค่า สร้างประโยชน์จริง”
วันนี้ (9ต.ค.) ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาการเกษตร ครั้งที่ 5/2568 โดยมี นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (134-135)
รมว.ธรรมนัส เปิดเผยว่า โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ลูกหนี้ธนาคารของรัฐ 4 แห่ง เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินพี่น้องเกษตรกร ซึ่งสิ้นสุดการดำเนินโครงการฯ ไปแล้ว เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568 หลังมีการขยายเวลาการดำเนินงานโครงการฯ 150 วัน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2568 ที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบันยังมีพี่น้องเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายคงเหลือประมาณ 18,000 ราย ที่ยังไม่ได้ทำสัญญากับธนาคารของรัฐ 4 แห่ง รวมถึงมีกรอบวงเงินชดเชยคงเหลืออยู่ประมาณ 1,800 ล้านบาท ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบให้ขยายกรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ เพิ่มเติม 90 วัน นับจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ เพื่อเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรคงเหลือ โดยได้มอบหมายหน่อยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการทบทวนและวางแผนแนวทางการดำเนินโครงการฯ ก่อนนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป
"ในทุกการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการต่าง ๆ ไม่ว่าจะด้านใดก็ตาม ต้องมีการวางแผนและกำหนดแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน บนพื้นฐานความสมเหตุสมผลและความเหมาะสม เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานอย่างคุ้มค่า และสามารถสร้างประโยชน์ให้กับพี่น้องเกษตรกรได้อย่างแท้จริง " รมว.ธรรมนัส กล่าวเสริม
นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาวาระสำคัญอื่น ๆ อาทิ
1. เห็นชอบรายชื่อเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ที่เป็นหนี้ NPA (เพิ่มเติม) จำนวน 11 ราย และอนุมัติซื้อทรัพย์NPA ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555
2. เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วยการดำเนินการเงินรับฝากรอสะสาง พ.ศ. ....
3. เห็นชอบให้คณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรดำเนินการจัดการหนี้ตามอำนาจหน้าที่ให้กับเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนหนี้ไว้กับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
4. เห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจริยธรรมของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร