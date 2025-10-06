“เต้ มงคลกิตติ์“ ส่งหนังสือถึง รมว.ศึกษา หลังพบพิรุธ 3 โครงการ เอี่ยวนักการเมืองใหญ่ - ลั่น หากไม่คืบหน้า จ่อร้อง ป.ป.ช. เอาผิด ม.157

วันนี้( 6 ต.ค.)ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ประธานมูลนิธิเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น มอบหมายให้ นายอนุรักษ์ อมรเมตตาจิตต์ มายื่นหนังสือถึง ศ. ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ขอให้ตั้งกรรมการสอบสวน แก้ไข เปิดกว้าง และยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างงาน ดังนี้ 1.ระบบประมวลผลแบบคลาวด์ วงเงิน 2.8 พันล้านบาท
2.โครงการประกวดราคาจัดซื้อซอฟต์แวร์สำเร็จรูป พร้อมพัฒนาแพลตฟอร์มการจัดการเรียนรู้แห่งชาติ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นฐาน ระยะที่ 2 วงเงิน 1.33 พันล้านบาท
3.โครงการเช่า Tablet หรือ โครงการประกวดราคาเช่าใช้อุปกรณ์การเรียนการสอน (สพฐ) วงเงิน 1.46 หมื่นล้านบาท ว่าอาจกระทำผิด พรบ.ว่าด้วยการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 มาตรา 11,12 หรือไม่
นายมงคลกิตติ์ กล่าวว่า ทั้ง 3 โครงการ มีข้อพิรุธหลายอย่าง ได้แก่ 1.โครงการระบบประมวลผลแบบคลาวด์ฯ และโครงการประกวดราคาซื้อจัดซื้อซอฟต์แวร์ มีการกีดกันคู่แข่ง โดยมีการล๊อกสเปกอุปกรณ์ระบบ Security และ ระบบ Database โดยให้ใช้ผลิตภัณฑ์ได้เพียงยี่ห้อเดียวเท่านั้น , มีการจัดทำราคาสูงเกินจริง ในงานระบบ Security และ ระบบ Database , บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการไม่ยอมออกหนังสือตัวแทนผลิตภัณฑ์ให้กับบริษัทอื่น นอกจากบริษัทในซุ้ม เพื่อมาเป็นคู่เทียบให้ เพื่อปิดกั้น หรือ กีดกันคู่แข่งรายอื่น “ ไม่เปิดโอกาสให้นำ ผลิตภัณฑ์ยี่ห้ออื่นเข้าในโครงการ ” โดยล๊อกสเปกซอฟต์แวร์ และ อุปกรณ์ระบบ Security 2 งานนี้สามารถทอนได้ 700 ล้านบาท
2.โครงการ เช่า Tablet 5 โซน หรือ โครงการประกวดราคาเช่าใช้อุปกรณ์การเรียนการสอน (สพฐ.) มีนักการเมืองใหญ่ ร่วมมือผู้บริหาร และ ข้าราชการประจำ ส่อเอื้อประโยชน์ มีการร่วมมือกันกับบริษัทเอกชน 3 เจ้า ทำราคากลางสูง แบ่งงานกันหลังบ้าน , ล๊อกสเปก กีดกัน ผลิตภัณฑ์ Tablet เพียง 3 ยี่ห้อ ยี่ห้ออื่นไม่สามารถเข้าแข่งราคาได้ , เคยถูกร้องเรียนล้มประมูลไปแล้ว 1 ครั้ง (ซื้อโดยส่วนกลาง 5 โซน แจกทั่วประเทศ) โดยปัจจุบันมีการแก้คำสั่งโดยให้แต่ละเขตพื้นที่จัดซื้อจัดจ้างกันเอง โดย สพฐ. ส่งร่าง TOR แนบให้ สพม-สพป เป็นต้นแบบ ไปตั้งการกรรม TOR ระดับเขตพื้นที่ใหม่ ซึ่งมีการกำชับจาก นักการเมือง และ ข้าราชการระดับสูง ให้เหมือนเดิม คล้ายการทุจริตสนามฟุตซอล
โดยทั้ง 3 โครงการฯ เคยถูกร้องเรียน และล้มโครงการไปแล้ว ปัจจุบันโครงการระบบประมวลผลแบบคลาวด์ฯ และโครงการประกวดราคาซื้อจัดซื้อซอฟต์แวร์ ให้ยื่นประกวดราคา วันที่ 2 ตุลาคม 2568 น่าจะได้แก้งค์ของ บอย ส่วนโครงการฯ Tablet อยู่ระหว่าง ทยอยประกวดราคาฯ ซึ่งกระบวนการโกงแท๊ปเลต คือ นักการเมืองใหญ่ สั่งการให้นาย ฟีร่า คุยกับ S L I ตัวแทนผลิตภัณฑ์แท๊ปเลตในประเทศไทย ประสาน นาย ธ. นางสาว พ. ดำเนินการทำสเปค ให้ได้ 3 ยี่ห้อ ซึ่งเป็น สเปคเก่า 1-2 ปี ซึ่งตกรุ่นแล้ว มีการออกข้อกำหนด ของ CPU ที่เจ้าอื่นไม่ผลิต กำหนดซอฟแวร์ หลายชนิด ให้หายากๆ ล๊อค หนังสือรับรองเครื่องแท๊ปเลต จาก กสทช ซึ่งยี่ห้ออื่นถ้าผลิตต้องใช้เวลานานมากกว่าจะรับรอง จากนั้นนายฟีร่า สั่งการตัวแทนแท๊ปเลต ยี่ห้อ S L I ออกหนังสือแต่งตั้งเฉพาะผู้ที่กำหนดชนะงานในเขต สพม-สพป 235 เขต เท่านั้น หัก 15% หลังหัก Vat7% ประมาณ 2,000 ล้านบาท จากยอดวงเงินประมูล ให้กับ นักการเมืองใหญ่ เอาไว้ซื้อเสียงเลือกตั้งปี 2568 ซื้อเสียงได้สัก 27-30 เขตๆ 80-100 ล้านบาท ซึ่งนายฟีร่า จะร่วมมือกับ อดีตข้าราชการระดับสูง และ นางสาว พ. กำชับ ให้ ผอ.สพม-ผอ.สพป--พัสดุ กำหนดสเปคให้เหมือนต้นร่าง TOR สพฐ 95%-100% ถ้าไม่เชื่อฟัง เตรียมตัวถูกย้ายได้
นายมงคลกิตติ์ กล่าวทิ้งท้าย เพื่อให้ได้อุปกรณ์การเรียนการสอนที่มีคุณภาพ คุ้มค่ากับงบประมาณที่ลงทุนใหม่ และ จากที่กล่าวมาทั้งหมด ส่อไม่สุจริต และ มีการฮั้วกันทำราคากลางสูง ล๊อคคุณลักษณะเฉพาะ เพื่อกันเป็นเงินทอน หรือ นำเงินทอนตอบแทนพรรคการเมือง และ กีดกันคู่แข่ง และ ชี้นำสเปก โดย นายฟีร่า คนของนักการเมืองใหญ่ ใช้วิธีการคล้ายกับการทุจริตสนามฟุตซอล ของ สพฐ. ที่แนบ TOR แผ่นซีดี กำชับ ผอ.สพม-ผอ.สพป ซึ่งคดีนี้ศาลได้ตัดสินจำคุกเป็นจำนวนมากแล้ว บางส่วนถูกให้ออก ไล่ออก จากราชการ
นายมงคลกิตติ์ ระบุว่า หากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้รับหนังสือนี้แล้ว ยังไม่ดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ ไม่ตรวจสอบ ไม่ระงับยับยั้ง มูลนิธิเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ก็มีความจำเป็นต้องดำเนินคดีท่าน ในฐานความผิดตาม ป.อาญา ม.157 และ กระทำผิดฐานเป็นตัวการร่วมตาม พรบ.ว่าด้วยการเสนอราคาต่อหน่อยงานของรัฐ พ.ศ.2542 มาตรา 11,12 ต่อ คณะกรรมการ ปปช. ต่อไป