วิปรบ.จ่อประชุมวิป 3 ฝ่าย เคาะวัน-จัดสรรเวลาถกแก้ รธน. ชี้ภท.รอหารือพรรครับหลักการใดบ้าง

‘วิปรัฐบาล’ จ่อประชุม ‘วิป 3 ฝ่าย’ กำหนดวัน-จัดสรรเวลาถกแก้ รธน. สัปดาห์นี้ ชี้ ‘ภท.’ จะรับหลักการใดบ้าง รอหารือที่ประชุมพรรคก่อน
วันนี้ (6ต.ค.) น.ส.แนน บุณย์ธิดา สมชัย สส.อุบลราชธานี พรรคภูมิใจไทย (ภท.) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลในสภาผู้แทนราษฎร (วิปรัฐบาล) ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญ พรรค ภท.จะมีการเสนอให้ที่ประชุมมีการพิจารณาในสัปดาห์หน้าเลยหรือไม่ ว่า จากการคุยกันในเบื้องต้น จะเป็นในสัปดาห์หน้าวันที่ 14-15 ตุลาคม แต่ในสัปดาห์นี้จะต้องมีการประชุมวิปสามฝ่ายกันอีกครั้ง เพื่อพิจารณาถึงเรื่องวัน เวลา และจํานวนชั่วโมงว่าจะมีการพูดคุยกี่วัน หรือจัดสรรเวลากันอย่างไร
เมื่อถามว่าฝ่ายวิปรัฐบาลได้มีการไปประสานงานกับฝ่าย สว.หรือไม่ น.ส.แนน กล่าวว่า ตนมองว่าเป็นเอกสิทธิ์ของสมาชิก คงไม่สามารถไปประสาน หรือไปบอกอะไรได้ มีเพียงการให้รับทราบกันว่ามีวาระนี้ ที่จะเข้าในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา สําหรับสิ่งที่ทางวิปแต่ละฝ่ายจะประสานกัน คงเป็นเรื่องของวันเวลาการประชุมสัปดาห์หน้าเท่านั้น
ส่วนจะมีการประเมินท่าทีของสมาชิกรัฐสภาไว้อย่างไรบ้าง และเป็นไปได้หรือไม่ว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของทั้ง 3 พรรคการเมืองจะผ่านไปได้ทั้งหมด หากผ่านเฉพาะแค่ร่างของพรรค ภท. จะเกิดปัญหาหรือไม่ น.ส.แนน กล่าวว่า ตนตอบแทนใครไม่ได้ว่าร่างไหนจะผ่านหรือไม่ผ่าน ใครจะให้หรือจะไม่ให้ เพราะไม่ใช่แค่ร่างของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง สมาชิกรัฐสภากว่า 700 คน เราคงไม่สามารถไประบุหรือบอกได้ว่า ใครจะโหวตอย่างไร เพราะทั้ง สส.และ สว.มีเอกสิทธิ์ในการโหวตอยู่แล้ว
เมื่อถามว่าได้มีการหารือกันภายในพรรค ภท.หรือไม่ว่าจะมีการรับหลักการของร่างใดบ้างน.ส.แนน กล่าวว่า ยังไม่ได้มีการพูดคุยกัน แต่เบื้องต้นน่าจะมีการพูดคุยกันวันที่ 7 ตุลาคมในที่ประชุม สส.พรรค
เมื่อถามถึง การทําประชามติ จะส่งผลต่อการรับหลักการวาระแรกของรัฐสภาด้วยหรือไม่ น.ส.แนน กล่าวว่า ต้องไปดูในเนื้อหาของแต่ละร่างอีกครั้ง วันนี้ก็มีการสอบถามกันในเบื้องต้น ทั้งในส่วนเนื้อหา และคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งอาจจะต้องแปลกันแบบตัวอักษรต่อตัวอักษรว่าสุดท้ายแล้วจะมีผลอย่างไรบ้าง