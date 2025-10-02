"อิ๊งค์" เยี่ยม "พ่อแม้ว" เผยดูสดใส ปรับตัวได้เยอะขึ้น ฝากหนังสือธรรมะให้อ่าน

“แพทองธาร” เผยหลังเยี่ยมทักษิณ บอกคุณพ่อ ดูสดใส ปรับตัวได้เยอะขึ้น ฝากหนังสือธรรมะไปให้อ่านด้วย
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2568 เวลา 11.00 น. ที่เรือนจำกลางคลองเปรม น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังเยี่ยมนายทักษิณ ชินวัตร บิดา ว่า ดีค่ะ คุณพ่อปรับตัวได้เยอะขึ้น
เมื่อถามว่าในส่วนของที่มีอาการเรื่องกระดูก นางสาวแพทองธารตอบว่า กระดูกยังมีอยู่ เรื่องคอ แต่ว่าดูคุณพ่อสดใสขึ้นน่าจะปรับตัวได้ดีขึ้น แต่ว่าเราก็รู้จักท่านอยู่แล้ว โดยปกติแล้วท่านก็ไม่ได้เป็นคนอยู่นิ่งมาก
เมื่อถามว่าเห็นวันนี้มีการนำหนังสือธรรมะมาด้วย นางสาวแพทองธารกล่าวว่า เป็นการนำมาให้ในครั้งที่แล้ว ซึ่งฝากให้ไปแล้ว จากนั้นนางสาวแพทองธาร-นางสาวพินทองทาได้โบกมือลาคนเสื้อแดง และเดินทางขึ้นรถกลับ