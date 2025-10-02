“เผ่าภูมิ” โวยรัฐบาลเลี่ยงทำ “หวยเกษียณ” หลบไปใช้ช่องผ่านสลากกินแบ่ง ออมได้เพียง 17%

“เผ่าภูมิ” ชี้รัฐบาลเลี่ยงทำ “หวยเกษียณ” หลบไปใช้ช่องผ่านสลากกินแบ่ง ออมได้เพียง 17% แต่หวยเกษียณออมได้ 100%
นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า มีกังวลความพยายามหลีกเลี่ยงการใช้นโยบายหวยเกษียณ โดยพยายามเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนรูปแบบ และนำสู่โครงการที่มีประสิทธิภาพต่ำลง โดยไม่จำเป็น ซึ่งผมจะรอรายละเอียดจากรัฐบาลครับ
และยังทราบมาว่าอาจทำผ่านสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งตามกฎหมายเงินที่ซื้อสลากนี้จะถูกเก็บเป็นเงินออมมากสุด 17% ซึ่งผมเชื่อว่าทำจริงจะต่ำกว่านี้มาก ในขณะที่หวยเกษียณทุกบาททุกสตางค์จะกลายเป็นเงินออม หรือ 100% ยกตัวอย่างเช่น สลากกินแบ่งรัฐบาล 80 บาท ออมได้มากสุด 13 บาท (ถูกหวยกิน 67 บาท) ในขณะที่หวยเกษียณซื้อ 50 บาท ออมได้ 50 บาทครับ ไม่มีวันถูกหวยกินครับ
ส่วนทางเลือกที่รัฐบาลเสนอนี้ ตนเคยคิดแต่เลือกที่จะไม่ทำ เพราะมันทำให้ออมทุกบาทที่ซื้อหวยไม่ได้ ผมจึงเลือกการแก้กฎหมายเพื่อทำหวยเกษียณ ทำเถอะครับ วางทุกอย่างไว้ให้หมดแล้ว ไม่อยากให้พี่น้องประชาชนเสียโอกาสครับ