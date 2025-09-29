สส.ปชน. ตีเนียน ซัด รัฐบาลอิ๊งค์ ฮั้วโครงการซอฟท์พาวเวอร์ ถามรัฐบาล-หนู จะไปอย่างไรต่อ ก่อนถูก “สส.เพื่อไทย“ประท้วงวุ่น” วรวัจน์ ”โวยฝ่ายค้านตรวจสอบกันเอง ประกาศตัดขาดทำงานร่วมกันไม่ได้
วันนี้(29.ก.ย.68) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงหนึ่งในการประชุมรัฐสภาวาระแถลงนโยบายรัฐบาลนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี นายณัฐพล โตวิจักษณ์ชัยกุล สส.เชียงใหม่ พรรคประชาชน อภิปรายถึงการบริหารจัดการงบปี 69 ที่จะประกาศใช้ในวันที่ 1 ต.ค. ต่อยุทธศาสตร์ และโครงการซอฟท์พาวเวอร์ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายด้านการท่องเที่ยว มูลค่ากว่า 4,000 ล้านบาท ซึ่งมีการเปิดเผยข้อมูลว่ามีความไม่โปร่งใสต่อการดำเนินการที่เกิดขึ้น และยึดโยงกับอดีตนายกฯ อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้มีข้อกล่าวหาว่าหากเจออดีตนายกฯ ที่ไหนต้องเจอกับบุคคล 2 คนที่ อักษรย่อ ป. และ อ.
ระหว่างอภิปรายมีการฉายสไลด์ที่เกี่ยวโยงไปยังรัฐบาลของน.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกฯ ทำให้สส.พรรคเพื่อไทย ลุกประท้วงว่าเป็นประเด็นที่อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลของพรรคเพื่อไทย ไม่สามารถชี้แจงได้และไม่เกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐบาลนายอนุทิน
นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญากุล สส.แพร่ พรรคเพื่อไทย อภิปรายว่า การอภิปรายลักษณะที่ไม่สามารถให้รัฐบาลชุดเดิมชี้แจงได้ และมีรายละเอียดที่เป็นเรื่องบุคคลภายนอก อีกทั้งการอภิปรายที่เกี่ยวเนื่องกับบุคคลภายนอกไม่ควรทำ ตามข้อบังคับ ดังนั้นขอให้อภิปรายไปที่นโยบายรัฐบาล เพราะเสียเวลาของฝ่ายค้านและตรวจสอบฝ่ายค้านด้วยกันเอง ขอให้ทำหน้าที่นโยบายรัฐบาล อย่าทำให้ชัดเกินไป เพราะทำให้เสียความรู้สึกต่อกัน
นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒนสกุล สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน แย้งว่า พรรคเพื่อไทยชี้แจงไม่ได้ แต่รัฐมนตรีชี้แจงได้ว่าจะทำต่อหรือไม่ กับนโยบายซอฟท์พาวเวอร์ที่มีประเด็นเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีประเด็นเกี่ยวข้องกับนโยบายการท่องเที่ยว ซึ่งนายวันมูหะมันนอร์ มะทา ประธานรัฐสภาในฐานะประธานที่ประชุม ขอให้อภิปรายตรงไปตรงมา โดยนายปกรณ์วุฒิยืนยันว่า การอภิปรายนั้นตรงไปตรงมาที่สุดแล้วเพราะเกี่ยวกับการทุจริต
ด้านนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ สส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย ประท้วงว่าหากทุจริตขอให้ไปร้องเรียนป.ป.ช. ไม่ใช่กล่าวหาลอยๆ หากไม่เกรงใจตน ก็ขอให้เกรงใจหัวหน้าพรรคประชาชน ฐานะผู้นำฝ่ายค้าน ไม่ใช่ผู้นำฝ่ายค้ำ
อย่างไรก็ตามนายณัฐพล อภิปรายชี้แจงต่อว่างบปี2569 มีงบก้อนใหญ่ 4,000 ล้านบาทที่จะทำเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ซอฟท์พาวเวอร์ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว อยากทราบว่ารัฐบาลใหม่จะดำเนินการอย่างไรต่อหรือไม่ เพราะมีประเด็นที่ถูกกล่าวหา หากไม่ทราบว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อยุทธศาสตร์ซอฟท์พาวเวอร์
ทำให้นายวรวัจน์ ประท้วงเพราะได้นำภาพประกอบการอภิปรายพาดพิงรัฐบาลชุดก่อนหน้า ว่า ขอความกรุณาฝ่ายค้านด้วยกันอย่าทำลายเวลาฝ่ายค้าน เลี่ยงพูดเรื่องอื่นอย่ามาเตะรัฐบาลเดิมที่เป็นฝ่ายค้านด้วยกัน แบบนี้จะทำงานร่วมกันไม่ได้จริงๆ
แต่นายณัฐพล อภิปรายว่าควรได้อภิปรายเพราะเกี่ยวเนื่องกับงบประมาณที่รัฐบาลใหม่จะใช้ แต่ตนมีข้อเสนอให้รัฐบาลสั่งชะลอโครงการและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจำนวน 4,000 ล้านบาท และตัดงบก้อนอื่นที่รัฐบาลก่อนทิ้งไว้เพื่อนำงบไปใช้ที่จำเป็นกว่า หรือ สานต่อผ่านการตั้งคณะกรรมการให้ทำงาน โดยเปลี่ยนชื่อโครงการ หรือ คิดและทำใหม่ ใช้โอกาสวางรากฐานให้อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ตั้งที่ปรึกษา โดยดึงเอกชนเข้ามาทำงานได้แต่ต้องมีเกณฑ์ให้ชัดเจน และขีดเส้นห้ามเอกชนที่มีส่วนคิด ห้ามมีส่วนเกี่ยวข้องกับงบประมาณ
