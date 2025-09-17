“อนุทิน” พยักหน้า-โบกมือ หลังสื่อถามทูลเกล้าฯ ครม.แล้วหรือไม่

“อนุทิน” ยิ้มพยักหน้ารับ แต่โบกมือ ปฏิเสธตอบคำถาม หลังสื่อถามทูลเกล้าฯ รายชื่อ ครม.เรียบร้อยแล้วหรือไม่
เมื่อเวลา 13.30 น.วันนี้ (17 ก.ย.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เดินทางเข้าสภาผู้แทนราษฎร ด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส ซึ่งวันนี้มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 23 ประจำสัปดาห์
ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวได้สอบถามถึงความคืบหน้าของรายชื่อคณะรัฐมนตรี ว่า ได้ทูลเกล้าฯ เรียบร้อยแล้วหรือไม่ โดยนายกรัฐมนตรี ได้ยกมือสวัสดีทักทายสื่อมวลชน พร้อมกับโบกมือปฏิเสธที่จะตอบคำถามใดๆ เพียงแค่ยิ้มและพยักหน้ารับอย่างเดียว ก่อนจะขึ้นลิฟต์ไปยังห้องรับรองนายกรัฐมนตรีทันที