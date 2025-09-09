พลิกอีก! "ศุภจี" หลุดโผ รมว.พาณิชย์

"ศุภจี สุธรรมพันธุ์' ซีอีโอ "ดุสิตธานี" ตัวเต็ง รมว.พาณิชย์ ใน ครม.อนุทิน ล่าสุดหลุดโผออกไปแล้ว
ช่วงเย็นวันนี้(9 ก.ย.) มีรายงานว่า จากเดิมที่ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) หรือ DUSIT ถูกคาดหมายว่าจะเข้ามาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในรัฐบาลนายอนุทิน ชาญวีรกูล ในโควตาคนนอกนั้น จากการตรวจสอบรายชื่อว่าที่รัฐมนตรีในรัฐบาลอนุทิน ล่าสุด ปรากฎว่าไม่มีชื่อนางศุภจี เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แต่อย่างใด
นอกจากนี้ ข้อมูลในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) นางศุภจี ยังไม่ได้ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ นางศุภจี เปิดเผยต่อสื่อมวลชน ยอมรับว่า ได้รับการทาบทามจากนายอนุทินจริง โดยนายอนุทินได้โทรศัพท์มาหาเพื่อให้ไปช่วยกันทำงานในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และก็ได้ตัดสินใจรับตำแหน่ง เพราะเห็นว่าในช่วงนี้ประเทศต้องมีคนทำงาน ปล่อยให้เป็นสูญญากาศไม่ได้ แม้จะเป็นการรับตำแหน่งในช่วงสั้นๆ แต่มีความหมายมาก