เปิดแนวทาง ศึกษาต่อ-ลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ในอังกฤษ

เปิดประสบการณ์ใหม่ Peyton & Charmed – Berkeley Group จัดงาน “UK Parent’s Guide: Student Life & Housing Support” ชี้ แนวทางศึกษาต่และลงทุน อสังหาริมทรัพย์ในอังกฤษ
การศึกษา ถือเป็นเรื่องหลักและสำคัญมาก ต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศให้มีคุณภาพและสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ โดยบริษัท Peyton & Charmed ผู้เชี่ยวชาญด้าน อสังหาริมทรัพย์ และที่ปรึกษาการศึกษา สำหรับนักเรียนไทยในสหราชอาณาจักร ได้ร่วมมือกับ Berkeley Group ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ จากประเทศอังกฤษ จัดงานสัมมนา “UK Parent’s Guide: Student Life & Housing Support” ณ โรงแรม St. Regis Bangkok เพื่อมอบข้อมูลและแนวทางเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ปกครอง และนักเรียนไทย ที่วางแผนศึกษาต่อในสหราชอาณาจักรอย่างรอบด้าน
งานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลและคำปรึกษาแก่ผู้ปกครองไทยที่เตรียมส่งบุตรหลานไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ ทั้งในด้านการเตรียมตัวใช้ชีวิต ความปลอดภัย การเลือกที่พัก รวมถึงโอกาสในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ในสหราชอาณาจักร โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากทั้งสองบริษัทร่วมแบ่งปันประสบการณ์และแนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ พร้อมเปิดให้คำปรึกษาส่วนตัว (One-on-One Consultation)
นอกจากนี้ภายในงานมีการให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนไทยและผู้ปกครอง เช่น Pre-departure Tips เทคนิคการเตรียมตัวก่อนเดินทาง ทั้งเรื่องเอกสาร การเดินทาง และการปรับตัวกับสภาพแวดล้อมใหม่ How Peyton & Charmed Support Students บริการดูแลและให้คำปรึกษาจากทีมงานมืออาชีพของ Peyton & Charmed ตลอดการเดินทาง ตั้งแต่การเลือกที่พัก การประสานงานกับเจ้าหน้าที่ ไปจนถึงบริการช่วยเหลือฉุกเฉินในอังกฤษ และแนะนำทำเลที่พักยอดนิยม สำหรับนักเรียน โดยเน้นในด้านความปลอดภัย การเดินทาง และความสะดวกสบาย พร้อมตัวอย่างโครงการที่พักจาก Berkeley Group
ในงานยังมีกิจกรรมพิเศษเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ สร้างเครือข่ายระหว่างผู้ปกครองและนักเรียน เช่น
Polaroid-style Photo BoothDinner และ Drinks & Networking รับประทานอาหารค่ำและเครื่องดื่ม พร้อมพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้ปกครองและผู้เชี่ยวชาญ ในแวดวงอสังหาริมทรัพย์และการศึกษา ต่างประเทศ
คงกฤช บุญเพ็ญ ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Peyton & Charmed และผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ ระดับนานาชาติ เปิดเผยว่า “Peyton & Charmed มุ่งมั่นเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนไทย และผู้ปกครอง ทุกครอบครัวที่วางแผนศึกษาต่อในสหราชอาณาจักรเราเชื่อว่าการได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน จะช่วยให้นักเรียนไทยประสบความสำเร็จทั้งด้านการเรียนและการใช้ชีวิตในอังกฤษพร้อมทั้งเปิดโอกาสในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์อย่างมั่นใจ”
ขณะที่ผู้บริหาร Berkeley Group ก็ได้แสดงวิสัยทัศน์ถึงความร่วมมือครั้งนี้ว่า “Berkeley Group มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นพันธมิตรร่วมกับ Peyton & Charmed ในการแบ่งปันความรู้ และประสบการณ์ แก่ครอบครัวไทย งานนี้สะท้อนถึงความตั้งใจในการดูแลนักเรียนและผู้ลงทุนชาวไทยให้ได้รับประโยชน์สูงสุด ทั้งด้านความปลอดภัย คุณภาพชีวิต และโอกาสทางธุรกิจในสหราชอาณาจักร”
ทั้งนี้ Peyton & Charmed และ Berkeley Group ยืนยันความมุ่งมั่นในการเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ ที่พร้อม ให้บริการและดูแลนักเรียนไทยและครอบครัวอย่างครบวงจร ทั้งด้านการศึกษาและการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจและโอกาสที่ดีที่สุดสำหรับทุกครอบครัว
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: Website:https://www.peytonandcharmedaccomm.co.uk/ Facebook : Peyton & Charmed UK Accommodation บริการหาที่พักนักศึกษาในอังกฤษ