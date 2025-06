IS Conference Day และพิธีปิดการอบรมหลักสูตร ปธส.12 วันที่ 4 กรกฎาคม 2568

กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดงาน IS Conference Day และพิธีปิดการอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับ นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 12 (ปธส.12) ภายใต้ธีม “Leading Forward: Transforming Business for a Resilient and Net-Zero Future” ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เป็นประธานในพิธีหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปธส.) นับเป็นเวทีสำคัญที่ไม่เพียงเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามหลักธรรมาภิบาลเท่านั้น แต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการสร้างเครือข่ายผู้นำที่มีศักยภาพจากหลากหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และภาคประชาสังคมการอบรมในรุ่นที่ 12 นี้ มีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน 93 คน ซึ่งล้วนเป็นผู้บริหารระดับสูงที่มีบทบาทสำคัญในหน่วยงานต้นสังกัด การรวมตัวของบุคลากรเหล่านี้ทำให้เกิด “เครือข่ายความร่วมมือ” ที่สามารถประสานการทำงาน เชื่อมโยงนโยบายกับการปฏิบัติ และ ขับเคลื่อนเป้าหมายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน การลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ ภายในงานมีการนำเสนอ “ปธส.12 Model” ซึ่งเป็นผลผลิตจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการลงพื้นที่ศึกษาตลอดหลักสูตร และเสนอแนวนโยบายหรือโมเดลการดำเนินงานที่สามารถนำไปต่อยอดในระดับหน่วยงาน องค์กร หรือแม้แต่ในระดับประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทาง “Whole-of-Society” และ “Whole-of-Government” ที่เน้นความร่วมมือรอบด้านในขับเคลื่อนองค์กรไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนและปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง โดยผู้เข้าอบรมได้จัดทำผลงานวิชาการที่สะท้อนถึงองค์ความรู้ใหม่ แนวคิดนวัตกรรม และแนวทางเชิงนโยบายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนในหลากหลายบริบท อาทิ: แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการน้ำในโรงพยาบาลแบบองค์รวม, การขับเคลื่อนมาตรการเก็บค่าธรรมเนียมจราจร (Congestion Charge) ในพื้นที่กรุงเทพฯ, การจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพในธุรกิจสปา, การจัดการน้ำและรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ปลายน้ำในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี, แนวทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของร้านค้าส่งขนาดใหญ่ และแนวทางส่งเสริมการใช้ต้นเพาโลเนียเป็นพืชเศรษฐกิจโตเร็วผลงานทั้งหมดนี้ไม่เพียงเป็นบทสรุปของการอบรม แต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการขยายผล โดยผู้เข้ารับการอบรมมีเป้าหมายชัดเจนในการนำเสนอผลงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงขยายผลสู่ชุมชน องค์กร หรือจังหวัดของตน เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบและยั่งยืนหลักสูตร ปธส.12 จึงถือเป็น “เวทีผลิตผู้นำการเปลี่ยนแปลง” ที่มีทั้งองค์ความรู้ ทักษะ และเครือข่าย พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมาย Net Zero และการพัฒนาที่ยั่งยืนตาม SDGs ได้อย่างแท้จริงไฮไลต์สำคัญของงาน ได้แก่:•ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “Thailand’s Way Forward: Green Transition for a Sustainable Future” โดย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งกล่าวถึงทิศทางของประเทศไทยในการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวและสังคมคาร์บอนต่ำ โดยเน้นบทบาทของการกำกับนโยบาย การลงทุนสีเขียว และการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อบรรลุเป้าหมาย Net Zero Emissions ในอนาคต•การเสวนาเรื่อง “New ERA of Climate Change Innovation and Technology” ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญและภาคเอกชน อาทิ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ, ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์, ตัวแทนสมาคมซาเล้งและร้านรับซื้อของเก่า และผู้แทนจากบริษัท คิงส์แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด ได้ร่วมแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์เกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยี และระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในการจัดการสิ่งแวดล้อมในยุคใหม่ ซึ่งช่วยเสริมสร้างความเข้าใจในการนำเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือสำคัญในการบรรเทาผลกระทบจาก Climate Changeในโอกาสนี้ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน ได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการอบรม พร้อมเน้นย้ำถึงความสำคัญของการสร้างผู้นำด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความรู้ คู่คุณธรรม และสามารถบูรณาการองค์ความรู้สู่การกำหนดนโยบายที่ตอบโจทย์ความยั่งยืนในทุกมิติการจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ และร่วมกันนำพาประเทศไทยก้าวสู่อนาคตที่เข้มแข็งและปลอดคาร์บอนอย่างยั่งยืน