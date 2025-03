ครม.ผ่านร่างแถลงการณ์เจตจำนงตั้งเวทีหารือด้านพลังงาน และกระทรวงของไทยกับเยอรมัน

วันนี้ (11มี.ค.) นางสาวศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าวันนี้ (วันอังคารที่ 11 มีนาคม 2568) คณะรัฐมนตรีอนุมัติร่างแถลงการณ์แสดงเจตจำนงร่วมในการจัดตั้งเวทีหารือด้านพลังงาน ระหว่างกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงเศรษฐกิจและการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ตามที่กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอโดยคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์แสดงเจตจำนงร่วมในการจัดตั้งเวทีหารือด้านพลังงาน ระหว่าง กระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงเศรษฐกิจและการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (Joint Declaration of intent on the Establishment of an Energy Dialogue between the Ministry of Energy of the Kingdom of Thailand and the Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action of the Federal Republic of Germany: Jools)(ร่างแถลงการณ์ฯ) และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในแถลงการณ์ฯ ซึ่งจะมีการลงนามแถลงการณ์ฯ ในห้วงการประชุม Berlin Energy Transition Dialogue 2025ระหว่างวันที่ 18 - 19 มีนาคม 2568 ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธาธารณรัฐ เยอรมนีรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยเพิ่มเติมว่า กระทรวงเศรษฐกิจฯ เยอรมนี มีความร่วมมือทวิภาคีด้านพลังงานร่วมกับกระทรวงพลังงานของไทยอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แผนงาน Thailand and Germany Energy Dialogue ร่วมกันตั้งแต่ปี 2566 ซึ่งการลงนามในแถลงการณ์ฯ จะช่วยผลักดันให้การดำเนินกิจกรรม/โครงการความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างสองประเทศอย่างเป็นรูปธรรม เสริมสร้างเวทีหารือด้านการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเพื่อนำไปสู่ความเป็นกลางทางสภาพภูมิอากาศ ภายใต้หลักการผลประโยชน์ร่วมความเท่าเทียม และการต่างตอบแทน เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนเป้าหมายในการลดการปล่อยคาร์บอนจากภาคการผลิตพลังงานและภาคอุตสาหกรรม สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจกับภาคธุรกิจ และเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน