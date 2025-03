รัฐบาล เผย เกาะละวะใหญ่ พังงา คว้ามาตรฐานชายหาดสากล ธรรมชาติสวยปลอดภัยพร้อมรับนทท.

วันนี้ (9มี.ค.) นายอนุกูล พฤกษานุกูล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า “เกาะละวะใหญ่” หรือ “เกาะละวะ” ตั้งอยู่ในพื้นที่ ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ในอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ได้รับป้ายรับรองมาตรฐาน ISO 13009 : 2015 Tourism and related services - Requirements and recommendations for beach operation ซึ่งเป็นมาตรฐานการบริหารจัดการชายหาดระดับสากล ที่โดยครอบคลุมองค์ประกอบสำคัญ ตั้งแต่การส่งเสริม การประชาสัมพันธ์ข้อมูลท่องเที่ยว ความปลอดภัย การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบจากการท่องเที่ยว ตลอดจนความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความยั่งยืนนายอนุกูล กล่าวต่อว่า ปัจจุบันเกาะละวะใหญ่ เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั้งไทย และต่างชาติที่เดินทางด้วยเรือทัวร์ท่องเที่ยวและเรือยอช์ต เช่าเหมาลำมาจากจังหวัดภูเก็ต เนื่องจากเกาะอยู่ในร่องน้ำรอยต่อระหว่างจังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ต ห่างจากแผ่นดินใหญ่ประมาณ 1.5 กิโลเมตร และใช้เวลาเดินทางแค่ 15 นาที โดยบนเกาะมีบ้านพักรับรอง ลานกางเต็นท์และห้องน้ำไว้บริการ อีกทั้ง มีไฮไลต์เป็นเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติดูพันธุ์ไม้ต่างๆ และค้างคาวแม่ไก่เป็นเกาะแห่งการเรียนรู้ มีธรรมชาติที่ยังสมบูรณ์ และมีชายหาดให้นักท่องเที่ยวสามารถลงเล่นน้ำได้จุดเดียวในอ่าวพังงา เป็นจุดท่องเที่ยวแนวอนุรักษ์ ทั้งการเดินเล่นชายหาด เก็บขยะทะเล เล่นน้ำ ดำน้ำดูปะการังน้ำตื้นและหญ้าทะเล“การได้รับมาตรฐานดังกล่าวไม่เพียงช่วยเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของประเทศ แต่ยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นในพื้นที่อีกด้วย ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาสัมผัสกับทะเลสวย หาดทรายขาว สะอาด สงบ และปลอดภัยที่เกาะละวะใหญ่ ได้ทุกวัน โดยมีเรือชาวบ้านคอยบริการรับส่ง สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา โทร 076 481 188 ” นายอนุกูล ระบุ